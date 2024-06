Paul Van Dyk: el maestro de los ritmos electrónicos llega a Bogotá y Medellín

El reconocido DJ alemán, productor y pionero de la música electrónica Paul Van Dyk se prepara para traer su magia y espectáculos inigualables a Colombia, con dos shows exclusivos en Bogotá y Medellín este 20 y 21 de septiembre respectivamente. Conocido por su trabajo innovador en los géneros trance, house, progressive y techno, las actuaciones de Van Dyk no son solo conciertos, sino experiencias transformadoras para los aficionados a la música electrónica.

Con una carrera que abarca más de tres décadas y reconocimientos que incluyen un Grammy y múltiples clasificaciones como mejor DJ, la influencia de Paul Van Dyk en la escena musical electrónica es incomparable. Sus próximos shows en Bogotá y Medellín prometen ser un testimonio de su legado perdurable y la cultura musical electrónica en constante crecimiento en estas vibrantes ciudades.

Paul Van Dyk, originario de Alemania, es considerado uno de los DJs más influyentes del mundo y ha sido una figura central en la escena de la música electrónica desde los años 90. Con más de 30 años de trayectoria, ha sido pionero en la difusión del trance a nivel global, y ha sido reconocido con múltiples premios. Con álbumes como “Out There and Back” y “The Politics of Dancing”, Van Dyk ha definido y redefinido el trance y otros géneros electrónicos, siempre manteniéndose a la vanguardia de la innovación musical.

Sus presentaciones son sinónimo de energía, pasión y una conexión única con el público. Ambos conciertos están destinados a mayores de edad y prometen ser eventos destacados en el calendario musical del país..

De Berlín a Bogotá: Un Viaje A Través del Sonido

La primera parada de esta gira electrizante será en el Lourdes Music Hall en Bogotá el 20 de septiembre. El evento, titulado VENTURE X DEFINED BY PAUL VAN DYK, promete una noche innovadora y emocionante donde el propio maestro se nutrirá de la energía de sus fans, combinando lo mejor del trance, house, progressive y techno. Con un enfoque en el arte de la improvisación, Van Dyk ajustará las melodías en tiempo real, asegurando que cada momento sea único e inolvidable.

La Metrópolis Musical de Medellín: Una Ciudad Sin Fronteras

Después del show en Bogotá, la magia de Paul Van Dyk llegará a Medellín para una actuación en Rodeo Rodeo City Hall el 21 de septiembre. Este concierto también está basado en un concepto único que resalta la conexión atemporal de la ciudad con la música. Medellín, conocida por su vibrante vida nocturna y su pasión por la música, será el escenario perfecto para este evento que promete ser una fiesta incesante de principio a fin.

Los fans ansiosos por asegurar su lugar en estos eventos imperdibles pueden aprovechar la preventa “FANS” que comienza el martes 18 de junio a las 12:00 pm hasta el miércoles 19 de junio a las 11:59 am. La venta de boletos al público general comenzará el miércoles 19 de junio a las 12:00 pm. Los boletos están disponibles a través de www.tuboleta.com