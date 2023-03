¡Qué viva el cine! Así fue la Inauguración de la edición 62 del FICCI 2023

Revista Cromos habló con la directora del Festival, Lina Rodríguez quien contó pormenores de lo que será esta inolvidable fiesta del sector audiovisual en Cartagena.

En la tarima, Hernán Piñeres, presidente de la junta directiva del FICCI; Lina Rodríguez, directora general; Felipe Aljure, director artístico; Alessandro Basile, presidente del comité curador y Lorena Ordosgoitia, productora general, y desde España, Natalia Reyes, directora de academia. Fotografía por: FICCI

“Hay un universo de películas increíbles, diversos para todos los gustos y lo mejor del cine colombiano nos acompaña en esta edición con una tilde muy importante en el cine nacional y en el cine iberoamericano”, comentó Rodríguez a Cromos.

La directora también indicó que en esta edición están de celebración, por una parte, festejan los 25 años del Fondo Ibermedia, siendo un gran aliado del sector audiovisual que ha cambiado la vida de varios talentos creadores de la región.

Cartagena seguirá siendo el lugar imperdible para la reflexión, para el goce, para el disfrute, pero sobre todo para el goce de nuestra región.

Para la inauguración del festival se contó con la presentación de la película colombiana Memento Mori, ópera prima del director Fernando López, la cual hace una reflexión de una parte del conflicto colombiano que vive el país.

“Es una película importante para el país que habla muchas verdades dolorosas de nuestra historia de nuestra vida, de nuestra larga guerra, de la condición de muchos NN de nuestro país, de una violencia que está allí, pero divinamente narrada con una sutileza y al mismo tiempo una alta tensión, en definitiva, una gran película para arrancar esta edición del FICCI”, dijo Lina Rodríguez.

Este año el FICCI contará con la presencia de más de 170 películas, se tendrá la participación de 77 películas colombianas a nivel internacional una muestra increíble de las ficciones de allá. Los documentales en esta edición vienen imperdibles con una impecable muestra de cine del Caribe como ‘Hace calor’.

“Hay muchas muestras increíbles de nuestro cine de nuestro territorio con la muestra de Tierra adentro de Indias. Es un festival para todos los gustos tenemos muchos talentos presentes, muchos espacios académicos para hablar de esto que nos convoca que es el cine y la industria audiovisual”, comentó Lina.

Por otro lado, Felipe Abjure, director artístico del FICCI en entrevista con la revista Cromos nos contó parte de los que será esta edición del cine en Cartagena

“Tenemos un festival de cine lleno de buenas noticias, la gran presencia iberoamericana, la celebración de los 25 años de Ibermedia, la conferencia que va a dar la OMPI sobre temas de derechos de autor, de Inteligencia Artificial una charla muy interesante porque la propiedad intelectual está cambiando mientas estamos hablando y ellos traen grandes reflexiones con panelistas internacionales”.

En esta edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena estará la OIT con una conferencia dirigida a las posiciones de trabajo y cómo pueden ser sustituidas por maquinas, formatos digitales o computarizados.

“En esta edición tenemos secciones de animación con una muestra muy poderosa, tenemos cine experimental, cine para niños porque nos parece muy importante que los niños nos crezcan dentro de la ideal falsa como lo creemos ahora que los festivales de cine no tienen un lugar para ellos porque es para gente muy preparada en temas de cine”.

El afiche de la edición este año el tema es el ‘Ciberfeudalismo’ Aljure comentó por qué el tema de esta edición es dedicado a la tecnología en un mundo que ya emergió en el mundo digital.

“Con la digitalización se han creado esquemas que ha facilitado la vida, y todos agradecemos el interés por poder ver película a partir de que nos envíen un link, a través del celular, de la mano de eso también se ha construido unos escenarios de dominación y de manipulación social en donde en ese momento que estamos grabando a través de un celular, alguien puede estar controlando y almacenando nuestros datos que luego los monetiza, que es lo menos grave de las consecuencias”, indicó el director de cine.

Para Felipe Aljure, la nueva espiral de conocimiento la era digital puede tener unas consecuencias profundas que puede inclusive tocar y distorsionar las rutas de evolución del ser humano.

Juana Acosta, actriz colombiana radicada en España está presente en esta edición porque recibirá un homenaje por su trayectoria artística.

“Que te reconozcan en tu propio país es hermoso y me honra, las verdades que estoy feliz no sabría que otra palabra decir estoy encantada de estar en este festival increíble”.

En cuanto a la película de inauguración del festival Acosta indicó:

“Me gustó mucho, me parece una película especial, pero me cuesta un poquito momento ponerle palabra a esta cinta colombiana, pero me gustó mucho. De hecho, tengo una amiga que hizo el arte de esta película e hizo un trabajo espectacular”.

Este año, el FICCI será un año de cine maravilloso, mucho cine colombiano, muchos invitados, una edición interesante para quienes puedan asistir y participar de lo mejor del sector audiovisual.