R-a-b-i-a, la nueva joya futurista tropical de CERO39

El futurismo tropical está en buenas manos cuando se trata de Mauricio Álvarez mejor conocido como CERO39, y su nuevo álbum R-A-B-I-A, el quinto en su carrera, muestra perfecta de cómo el baile trasciende bajo su mente maestra, capaz de mezclar los diversos ritmos que habitan este lado del mundo. 10 son las canciones que componen este regreso, luego de 5 años de espera y el reencuentro con una ciudad que lo supo acoger, Bogotá.

“Si hay algo definitivo en el desarrollo de R-A-B-I-A es ese reencuentro con una Bogotá cargada de un sentimiento tan fuerte, pesado y difuso” en palabras de Mauricio a.k.a. CERO39. Luego de habitar el Caribe colombiano en medio de la cuarentena, aparece este reencuentro con Bogotá, con una ciudad definida por el estallido social y también por los discursos polémicos que rozan la parodia, la comedia, que se hacen abrumadores en todos los rincones debido a su sin sentido, en otras palabras la neo R-A-B-I-A.

“Allí está el alma de este trabajo, porque tema tras tema es un viaje a través de lo que significa explotar, armar el berrinche, ser ridículos, ver a los otros y reconocer el origen de esta post rabia, viéndola mutar, sin saber dónde empieza y dónde acaba,” dice el artista y añade, “ese cambio donde, unos triunfadores que no son los de siempre, por fin, demuestran un estado mental de post rabia y unos perdedores que por primera vez se sienten como tales, desarrollan una neo rabia”.

10 son las canciones que componen este trabajo, donde colaboradores de diferentes rincones del mundo hacen acto de aparición: MULA, Paraísos, Darja, Mera, MEDIOPICKY, PARHADAS, son parte de este baile futurista y tropical, cuya punta de lanza es “No me opongo”. Un tema que es la 3ra colaboración en la historia de CERO39 con las dominicanas de MULA y cuyo nombre es una respuesta directa a ese espíritu de baile que transita la canción, de volver a soltarse bajo el ritmo y abrazar a alguien que es capaz de sentir esa emoción de nuevo, a todo ello se alza este tema para no oponerse. Así, poco a poco se desenvuelve un trabajo que define a la perfección ese sentimiento llamado: R-A-B-I-A.