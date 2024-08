Ritvales anunció su programación por días para la edición 2024

RITVALES, el festival de música electrónica al aire libre más grande del país presenta la programación por días para su edición 2024 que se celebrará los próximos 2 y 3 de noviembre en El Parque Norte, en Medellín. El cual promete dos días de música y experiencias increíbles, con los mejores talentos de la música electrónica en el planeta. Recuerda que, los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, podrán acceder a la preventa exclusiva pagando con las tarjetas débito y crédito.

Programación: - Para su primera jornada del sábado 2 de noviembre, el festival traerá como plato fuerte la presentación del dúo italiano Mathame que presentan por primera vez en el nuevo continente su concepto NEO que acaba de ser una de las experiencias más taquilleras de la temporada de verano en Ibiza, además de estrellas globales de la música electrónica como Jamie Jones, Maceo Plex, Hot Since 82, Korolova, Fatima Hajji y muchos más. - Para el día del cierre del festival el domingo 3 de noviembre, RITVALES presentará en el Parque Norte como actos estelares a la DJ española Indira Paganotto quien presentará el debut en la región de su show especial ARTCORE además del estelar selector y productor Diplo quien además de ser uno de los músicos más influyentes de la última década ahora trae su nuevo sello HIGHER GROUND para tomarse la programación de un escenario completo. A esto se suman actos internacionales de la talla de Above & Beyond, Vintage Culture, Trym, Nora en Pure, Vitalic, Patrick Mason, entre muchos otros.

Un Festival a otro nivel:

Tras el éxito rotundo de la edición anterior que congregó a más de 30.000 asistentes durante dos días de energía y baile la edición 2024 promete ser una experiencia extraordinaria a la altura de los grandes festivales del planeta con escenarios impecables y una selección musical de altura.

RITVALES y Breakfast Live continúan posicionando a Medellín como una de las capitales de la música electrónica de la región esperando asistentes no solo de las diferentes regiones del país sino también visitantes de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador o Venezuela.