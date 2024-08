Ruidosa Fest hizo historia en Nueva York con inédita jornada de voces latinas

El pasado sábado 10 de agosto, Ruidosa Fest irrumpió en la ciudad de Nueva York como parte de las actividades veraniegas del Lincoln Center. Por primera vez este innovador festival liderado por mujeres, trajo una decena de voces latinas a la Gran Manzana, creando una jornada inédita y atractiva para todos sus asistentes.

Jon Pareles, del New York Times, describió el festival como un escaparate para “músicas femeninas innovadoras” que ha inyectado a su fundadora “con mucha energía, amor y conexión.”

“La primera versión de Ruidosa Fest en Estados Unidos fue increíble, una experiencia inolvidable con una diversidad de voces femeninas de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil,” expresó Francisca Valenzuela. “Fue una oportunidad maravillosa para conectar, celebrar la diversidad de mujeres y voces disidentes en la música, crear comunidad y unir a todos.”

El público disfrutó de un impresionante cartel que incluyó actuaciones de Bebel Gilberto, Buscabulla, iLe, Bruses, Nella, Ali Stone, Salt Cathedral, Riobamba, Renee Goust + Khylie Rylo, Mireya Ramos de Flor de Toloache y, por supuesto, Francisca Valenzuela.

Uno de los momentos destacados del día fue al inicio del festival con el panel titulado “Latinx to the Front: Nuestro Ruido Is Worldwide”, donde influyentes voces de la industria discutieron la evolución de la música latina. El panel estuvo moderado por Jeanne Montalvo, productora de radio nominada al Grammy, y contó con la participación de Stephanie Carvajal de YouTube, Ellen Flores de Sirius XM, Julyssa Lopez de Rolling Stone, Angie Romero de Amazon Music, e Isabela Raygoza y Sigal Ratner-Arias de Billboard Español. Este panel no solo ofreció una mirada profunda sobre la influencia de la música latina en los medios, sino que también inspiró a los asistentes a continuar apoyando y amplificando las voces latinas.

Según Billboard, Ruidosa Fest es “el primer festival latinoamericano que se centra en las mujeres en la música,” y su debut en Estados Unidos marcó un hito en la representación de voces femeninas en la industria.

El evento culminó con una inolvidable silent-disco a cargo de Ali Stone, dejando una huella duradera en todos los participantes y marcando un nuevo capítulo para Ruidosa Fest en Estados Unidos. Ante la exitosa jornada realizada por primera vez en Nueva York, Valenzuela comentó: “Ruidosa es continental. Estamos expandiéndonos, con la visión de ser un festival que tenga varios puntos de encuentro. Celebramos la diversidad de voces femeninas arriba y detrás del escenario, algo que es regional y continental, no solo en Chile, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica.”