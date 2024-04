Systema Solar lanza ‘Ponte Bonito’, una invitación a sentirnos bien

‘Ponte Bonito’, la nueva canción de Systema Solar, escrita por Jhonpri e inspirada en su amor por Barranquilla; además de ser el primer sencillo de su próximo disco ‘El Futuro Primitivo’; es un homenaje a la Barranquilla alegre, emprendedora y soñadora. Se trata de una dedicación sonora al territorio del Caribe colombiano que, en algún momento describió Joe Arroyo con palabras imborrables como: “Bella, encantadora / Con mar y río / Una gran sociedad”.

Algunos años después, el colectivo creativo de contenidos musicales y visuales se adentra en la gestación de un regalo a esa ciudad pujante, rumbera y apasionada, que siempre marca el ritmo de su evolución a partir de sus tradiciones y su cultura. De ahí que Systema Solar le rinda tributo a Curramba la bella desde una propuesta musical innovadora.

Coinciden todos los integrantes de la banda, en el deseo de que ‘Ponte bonito’ haga parte de la gran banda sonora que acompañe a la gente en la acción de embellecerse, de alistarse y arreglarse para conquistar a la ciudad.

Ponerse bonito, bonita o bonite para Barranquilla es seguir activando maneras de aportarle a su construcción, desde las diversas manifestaciones existentes en el territorio específico, en cada cuadra, en el barrio mismo, para crecer a partir de la cultura, el deporte, el buen trato y la conciencia social y ambiental, fortaleciendo ese tejido que tanto nos une y que, a veces, tendemos a olvidar.

‘Ponte Bonito’, canción en la que Systema Solar concentró sus musas de inspiración desde hace algunas semanas, se grabó en varias sesiones con la idea de que estuviera disponible al público durante los primeros días de abril y coincidiera con el aniversario 211 de la ciudad. Lo que busca el colectivo es que toda la gente barranquillera (de nacimiento o por adopción) la sienta suya y la convierta en una especie de himno.

Por eso, Andrés ‘Andrew’ Gutiérrez, reitera que “es un regalo de Systema Solar para Barranquilla, para las personas que hacen de ella ese lugar especial. Básicamente es que te pongas bonito para ella, porque tú eres quien la hace bonita de igual manera. Hicimos el tema con esa textura, un poco a lo Sonora Matancera para conectar también con la música que afloró tanto en la capital del Atlántico, por tratarse de la Puerta de Oro de Colombia. De hecho, la lanzamos en su cumpleaños, como regalo para esta bella ciudad”.

“Vivo en Barranquilla desde los 17 años y mi vida ha estado guiada por el trabajo comunitario con la música y la radio. Ha sido desde los barrios de la denominada ‘Arenosa’ en donde he crecido como ser humano, gracias a la energía, creatividad y pujanza de la gente de esta ciudad. Creo que he ayudado a construir y consolidar esta urbe, así como ella también me ha forjado en gran medida. Por eso yo me pongo bonito pa’ Barranquilla. Es un acto sincero de entrega y disposición”, dice Walter Índigo Hernández, integrante de la banda.

La invitación es a ponerse bonito, por dentro y por fuera … y “mientras haces la buena acción para tu ciudad, escucha la canción, apréndetela, cántala como quieras, graba un video y etiqueta a Systema Solar”.