Tattoo Music Fest, el festival más grande del tatuaje y la música

El Tattoo Music Fest llega a su novena edición y regresa a uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Corferias recibirá el 18 y 19 de mayo a más de 20 agrupaciones y 200 tatuadores nacionales e internacionales. Además de influencers que han revolucionado la cultura del Tattoo a nivel mundial.

No siempre se cumplen nueve ediciones manteniendo el status como uno de los espacios de visualización para el tatuaje y la música más grandes de Latinoamérica. El Tattoo Music Fest lo sabe bien, y celebrará esta nueva entrega en un lugar emblemático para Bogotá, Corferias, regresando al sitio donde se fortaleció el concepto del festival.

Para la edición 2024, el festival contará con la participación de más de 200 tatuadores nacionales e internacionales que se han destacado en la escena del tatuaje, por ser los mejores en sus respectivas disciplinas, el espacio ideal para converger entre la música, el arte corporal y apoyar emprendimientos alternativos.

Además, contará con la presencia exclusiva desde España del reconocido Influencer @renezz quien cuenta con más de un millón de seguidores y quien se ha convertido en referencia clave en la web para la cultura del tatuaje. También, realiza su arribo desde Francia, un personaje que ha dado la vuelta al mundo por llevar el tema de la modificación corporal a otro nivel, conocido como @The_Black_Alien_Project, y con más de un millón cuatrocientos mil seguidores, la llegado de estos dos influencers al festival prometen un recuerdo imborrable para todos los asistentes.

Por el lado de la música, el cartel lo lidera la agrupación californiana The Aggrolites, quienes han dejado un legado intachable en la escena del Ska y el Reggae a nivel mundial. Representando los sonidos estridentes, desde Suecia, llega la agrupación de Black Metal Dark Funeral quienes regresan a Colombia a destilar su furia.

También artistas reconocidos en la escena del Metal como Mortiis (Nor), Suffocation (Usa), Unearth (Usa), la más reciente confirmada Integrity (Usa) entre otras grandes del género. El Hard Core se hace presente con agrupaciones como Merauder (Usa), Worst (Bra) y Zulu (Usa). Por Colombia se estarán presentando Poison The Preacher, Lost In Darkness, 1nsanic, Keep The Rage, entre muchas otras muestras de talento local.

Entradas en: www.tattoomusicfest.co