‘The Marvels’: la película que será la más corta de todo el Universo Marvel

Marvel Studios presenta un nuevo clip de THE MARVELS y un nuevo póster exclusivo para IMAX. THE MARVELS está realizada para ser vista en IMAX y su historia podría marcar un hito en este universo.

Los espectadores de IMAX disfrutarán de la imagen en pantalla de esta cinta, con una nitidez y claridad sin precedentes combinado con la nueva generación de sonido de precisión, el público vivirá una experiencia realmente espectacular y envolvente.

The Marvels: ¿Por qué será la película más corta de este universo?

En THE MARVELS de Marvel Studios, Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema.

Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de la superfan oriunda de la ciudad de Jersey, Kamala Khan, alias Ms. Marvel, y la sobrina distanciada de Carol, la ahora astronauta de S.A.B.E.R., la Capitana Monica Rambeau.

Juntos, este trío improbable deberá formar equipo y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo como THE MARVELS.

La película está protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton y Park Seo-joon. Nia DaCosta dirige y Kevin Feige es el productor.

Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos y Matthew Jenkins son los productores ejecutivos. El guion es obra de Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik y Zeb Wells.

The Marvels va a ser la película más breve jamás salida del universo de Marvel Studios. “Según datos oficiales de la cadena AMC Theaters, la película de DaCosta dura 1 hora y 45 minutos, 105 minuticos de nada, que contrastan con las duraciones habitualmente holgadas que surcan el cine blockbuster, y particularmente Marvel Studios. La película más larga de esta factoría es Vengadores: Endgame con 181 minutos, pero estas producciones no suelen bajar de las dos horas”, destacó por su parte, la web española 20 minutos.

Cabe mencionar que de las 31 películas que Marvel ha estrenado hasta el momento, “solo siete duran menos de 120 minutos. The Marvels pasa a liderar el ránking. Le siguen Thor: El mundo oscuro y El increíble Hulk (que hasta ahora encabezaban esta lista con 112 minutos), y más tarde Thor y Doctor Strange con 115 minutos, Ant-Man con 117, Ant-Man y la Avispa con 118, y Thor: Love and Thunder con 119 minutos. Desde luego, es alentador que The Marvels haya ajustado su metraje a poco más de hora y media”.