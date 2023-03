U2 presenta su tan esperado ‘Songs of Surrenders’ con el proyecto U2SOS40

Una de las bandas favoritas está de regreso con una nueva y anticipada producción, se trata de ‘Songs of Surrender’, el nuevo álbum de la U2, con el que Island Records e Interscope muestran los resultados del proyecto U2SOS40, una especial colaboración en la que se invitaron a 40 artistas y creadores de diversas partes del mundo para crear piezas de 60 segundos, cada una de ellas sonorizadas a partir de una canción regrabada de la banda irlandesa.

De esta genial idea salen 40 nuevas interpretaciones de los clásicos de esta agrupación musical, es decir, cuarenta historias de cuarenta diferentes creadores, cuarenta canciones del catálogo de U2, regrabadas y reinventadas para el 2023.

Entre los artistas figuran Tanima Mehrotra, nacida en India, quien documentó a su equipo local de skate en Ciudad de México, quienes “encarnan el tipo de libertad que acompaña a la curiosidad juvenil”; Ben Elias, director y director de fotografía de Nueva Zelanda, cuya película es “un recorrido a pie por Aotearoa protagonizado por mis abuelos”; Alana O’Herlihy, fotógrafa multidisciplinar, directora y artista de técnicas mixtas que “... decidió tomar el tema tan serio de Sunday Bloody Sunday y yuxtaponerlo con los momentos en que las mujeres llegan a su mayoría de edad y esa pérdida de inocencia”. Y Yanya Yatsuk, fotógrafa ucraniana establecida en Estados Unidos. que quería “hacer algo que contara una historia de amor”.

En las próximas semanas, los respectivos creadores compartirán cada pieza en sus canales y redes sociales, enlazadas por el hashtag #U2SOS40.

La lista de los 40 artista incluye a:

Yana Yatsuk con ‘Pride’

Donte Colley con ‘With or Without You’

Actual Objects con ‘Stories For Boys’

Elle Johnson con ‘Who’s Gonna Ride Your Wild Horses’

Maddy Rotman con ‘11 O’Clock Tick Tock’

Blu DeTiger con ‘Desire’

Alana O’Herlihy con ‘Sunday Bloody Sunday’

Ben Elias con ‘40′

Goldmond Fong con ‘Stay (Faraway, So Close)’

Mitch DeQuilettes con ‘Beautiful Day’

Terry O’Connor / Benny Drama con ‘Two Hearts Beat As One’

Ella Mai Weisskamp con ‘Dirty Day’

Dylan McGale con ‘Red Hill Mining Town’

Tanima Mehrotra con ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’

Sam Dameshek con ‘City of Blinding Lights’

Phil Berg con ‘Electrical Storm’

fromm.studio con ‘Bad’

Byron Spencer con ‘Ordinary Love’

Kelly Butts-Spirito con ‘If God Will Send His Angels’