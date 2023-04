4 pasos para conseguir la paz en una relación

Los problemas de comunicación entre hombres y mujeres se remontan a través de la evolución. Ellas siguen esperando lo que nunca dirán o harán y ellos las confunden cada vez más. La iniciativa de promover la paz entre los dos géneros no es imposible; la mejora consiste en aprender los conceptos básicos de escuchar, aceptar las diferencias, mostrar empatía y entender lo que el otro quiere transmitir.

Según Antonia Regalado, los hombres deben aprender a hablar español femenino y ellas español masculino, solo de esta forma no existirá el choque de testosterona y estrógeno en la relación. Es indispensable disfrutar las diferencias que cada uno tiene porque no se trata de generar una guerra de sexos en donde se compite por quien es el que más razón tiene; por el contrario, lo que se debe buscar es que la relación entre el hombre y la mujer se lleve en paz, ya sean esposos, novios, padre e hija, madre e hijo, hermanos, jefe y trabajador, entre otros.

A lo largo de los años las estadísticas han mostrado que muchos conflictos en hombres y mujeres coinciden con momentos coyunturales que implican cambios, “mencionar la palabra cambio en los pacientes es como si fuera la muerte, las personas le temen a las cosas nuevas, genera terror en ellos” asegura Antonia.

Aprender a llegar a acuerdos es clave para vivir en paz con la pareja.

La llegada de algunos cambios que constituyen el ciclo de la vida como los hijos, el paso de la niñez a la adolescencia, cuando la pareja se queda sola, o los que ocurren de manera circunstancial, como las dificultades económicas, la enfermedad, o incluso aquellos positivos como un ascenso o un traslado, son eventos que generan estados emocionales que afectan la relación.

¿Cómo conseguir la paz en una relación?

Resuelve los conflictos

Numerosos estudios muestran que el éxito en resolver los inconvenientes o problemas que los cambios generan, tienen que ver en gran medida con el significado que la pareja les atribuya, es decir, se debe estar consciente de los errores y darle créditos al otro para que el tanque emocional siempre esté vacío o en su defecto, lleno de felicidad.

Mira la situación como algo pasajero

Cuando los hombres y mujeres interpretan los cambios como momentos de transición y no necesariamente como eventos definitivos, los enfrentan con actitud abierta, comprensiva y flexible y no se quedan en una reacción de resistencia frente a estos, pueden desarrollar actitudes constructivas que fortalecen la relación y que hacen más fluido y enriquecedor el paso de una etapa a otra.

Respeta la etapa que vive tu pareja

Se deben respetar y sobre todo tener en cuenta por las etapas que pasan los hombres, para no juzgarlos y no esperar algo que ellos no están dispuestos a dar en su momento, por ejemplo, si tu novio o esposo está en la etapa del príncipe es imposible aspirar a que ellos en ese momento quieran realizar un boceto de lo que será el futuro a tu lado, esto no quiere decir que no te quieran, por el contrario, están enfocados en otros ideales, asegura la psicóloga Regalado.

Acepta que todas las relaciones cambian

Asumir el reto que implica entender y aceptar las transformaciones como una constante en las relaciones afectivas, pasa por entender en su justa medida los cambios propios de la evolución de la pareja, incluidos los biológicos de hombres y mujeres, los del estado de ánimo de cada uno de los integrantes, o aquellos que tienen que ver con la expresión del afecto, el manejo del tiempo libre, la toma conjunta de decisiones, el trabajo, la comunicación o la vivencia de la sexualidad.

Por esta y muchas más razones, la psicóloga Antonia Regalado, está desarrollando una serie de charlas que buscan mejorar y encontrar la paz entre hombres y mujeres.