7 señales de que debes terminar una amistad: cómo reconocer un amigo tóxico

Las amistades son una parte esencial de nuestra vida, pero no todas las relaciones de amistad son positivas o duraderas. En ocasiones, estas pueden tornarse tóxicas y afectar negativamente nuestro bienestar emocional al punto de ser una carga más sin solución.

Aunque dejar ir una amistad que ha durado años puede ser una decisión difícil, si esta es demasiado desgastante o no está siendo recíproca, debes tomar la determinación: termina esa amistad. El cómo depende del tipo de amigo que tengas, pero si te encuentras cuestionando la calidad de una amistad, es importante prestar atención a las señales que te rodean.

7 señales que podrían indicar que es hora de terminar una amistad

1. La relación es unilateral: Un desequilibrio en el esfuerzo por mantener la amistad es una señal clara de que algo no está bien. Si eres tú quien siempre toma la iniciativa para quedar, quien escucha y apoya, pero no recibes lo mismo a cambio, es posible que estés en una amistad unilateral.

2. Te sientes constantemente juzgado o criticado: Un amigo verdadero te acepta y te apoya tal como eres. Si te encuentras constantemente recibiendo críticas negativas o sintiéndote juzgado por tu amigo, esto puede dañar tu autoestima y afectar tu bienestar emocional.

3. La comunicación se ha vuelto tóxica: Las discusiones constantes, los reproches y la falta de respeto en la comunicación son señales de una amistad tóxica. Una amistad sana se basa en el diálogo abierto, la empatía y la capacidad de resolver conflictos de manera madura.

Terminar una amistad también es parte de tener un buen manejo emocional. Te contamos por qué deberías acabar con esa amistad que te desgasta. Fotografía por: Pexels

4. Sientes que tu amigo te manipula o controla: Si tu amigo constantemente trata de imponerte sus ideas, controlarte o manipularte para que actúes de cierta manera, esto es una clara señal de comportamiento tóxico. Las amistades sanas se basan en el respeto mutuo y la libertad individual.

5. Te sientes agotado emocionalmente después de estar con tu amigo: Las relaciones con amigos deben ser una fuente de energía y positividad. Si te encuentras constantemente sintiéndote agotado, drenado o incluso deprimido después de pasar tiempo con tu amigo, esto podría ser una señal de que la relación te está afectando negativamente.

6. Tu amigo te aísla de tus otros seres queridos: Un amigo que te aleja de tus otros amigos, familiares o intereses personales está mostrando un comportamiento controlador y posesivo. Las amistades sanas te animan a crecer y a cultivar otras relaciones importantes en tu vida.

7. Has intentado hablar con tu amigo sobre estos problemas sin éxito: Si has intentado comunicar tus preocupaciones a tu amigo de manera honesta y respetuosa, pero no has obtenido una respuesta positiva o un cambio en su comportamiento, es posible que sea hora de reevaluar la amistad.