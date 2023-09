¿Qué enfermedades cura el aceite de oliva con limón en ayunas? Mira sus beneficios

Para muchos el aceite de oliva se puede usar solamente en la gastronomía, pues no aporta grasas malas al cuerpo una vez se cocinan ciertos alimentos. Sin embargo, los expertos aseguran que también tiene ciertas ventajas tomarlo con limón.

El aceite de oliva es un gran aliado de belleza pero también de la salud. Sus propiedades pueden ser ampliamente destacadas, y además de dejar el pelo más suave, puede dejarlo con más brillo y un aspecto más saludable.

Aceite de oliva con limón en ayunas

Del aceite de oliva, muchos afirman, que puede fortalecer los folículos pilosos en el cuero cabelludo, y en general, tiene más beneficios para el cuerpo. De acuerdo a lo señalado por la web Mejor con Salud, al combinarlo con limón resulta un remedio excelente.

“El aceite de oliva es una pieza básica de la siempre beneficiosa dieta mediterránea. Este aceite dispone de ácidos grasos esenciales que nos permiten hacer frente, por ejemplo, al llamado colesterol malo; además, es un modo excelente para depurar el organismo de toxinas”, señala la web.

También, destaca que “la mejor forma de tomar el aceite de oliva y el limón en la mañana es agregar una cucharada del aceite en un vaso de agua tibia y exprimir el jugo de medio limón. La infusión puede endulzarse con miel si así se desea para mejorar el sabor”.

Beneficios de tomar aceite de oliva con limón en ayunas

De acuerdo con la web de salud UnComo esta mezcla es depurativa. “Uno de los beneficios de tomar aceite de oliva con limón en ayunas es que es un remedio natural con poderosas propiedades depurativas que desintoxican de manera muy eficaz nuestro organismo”.

Gracias al gran aporte de numerosas vitaminas, sobre todo la vitamina A y C, “tanto el limón como el aceite de oliva tienen la capacidad de actuar como depuradores naturales que limpian zonas como el hígado y la vesícula biliar de diferentes toxinas que se almacenan en ellas.

Para disfrutar de este maravillo beneficio, se aconseja tomar la mezcla al menos una hora antes del desayuno. De esta forma, potenciamos los poderes depurativos de este remedio natural”.

Enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema inmunológico

Una investigación publicada en la revista Nutrients demostró que el aceite de oliva extra virgen tiene un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares. “Este efecto no solo se debe a la eliminación del LDL, sino que además aumenta el colesterol bueno o HDL, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias”.

“La preparación de aceite de oliva y limón es, además, un gran antiinflamatorio y protector; el agregado de esta fruta aporta excelentes vitaminas”, indica Mejor con Salud.

Problemas articulares o reumáticos

Su secreto reside, como ya sabes, en sus propiedades antiinflamatorias. “Si somos constantes y lo tomamos cada día y en ayunas, combatiremos el dolor articular. En caso de que sufras de dolores articulares, te vendrá muy bien empezar el día con este ‘oro líquido’”, señala la misma web.

De hecho, múltiples pruebas realizadas in vitro e in vivo destacan la efectividad del consumo de aceite de oliva “en el tratamiento de afecciones inflamatorias autoinmunes como la artritis reumatoide. No obstante, aún es necesario hacer más pruebas para establecer las dosis terapéuticas”.

