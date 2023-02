Ant-Man y la Avispa Quantumania: Ya está disponible la preventa de entradas

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA, ocupa un lugar especial en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), ya que inaugura la Fase 5 y prepara el terreno para varias películas futuras.

La audiencia que estaba contando los días para el estreno en los cines de ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA, la nueva película de Marvel Studios, ya puede adquirir sus entradas de forma anticipada en todas las salas de cine del país.

A diferencia de otras películas de Marvel, ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA es una historia autónoma, pero su trama tendrá un impacto importante en el futuro del MCU.

El productor Stephen Broussard destacó que: “Hablamos sobre películas como Capitán américa y el soldado del invierno, en la que se vio la caída de S.H.I.E.L.D. y parecía como quetodo el MCU giraba en torno a eso. Capitán américa: civil war, fue otra película en la cual se vio a los héroes divididos en campos y en donde se trazaron líneas de batalla. Parecía que el futuro del MCU iba a estar definido por la acción de esa película. Nos gustó mucho la idea de hacer de esta película de Ant-Man algo importante e integral para el avance del MCU”, señaló.

La película se estrena el próximo 16 de febrero, y tendrá su preestreno el 15 de febrero. Los detalles de precios para las funciones pueden consultarse presencialmente o en los canales digitales de cada cadena de cines.

Al desarrollar la nueva historia, el equipo creativo detrás de Ant-Man and the Wasp: Quantumania supo de entrada que quería trasladar a Ant-Man y Wasp a un nuevo mundo tan desconocido como aterrador. Para explorarlo, convocaron nuevamente al director Peyton Reed, responsable de las dos películas de Marvel centradas en Ant-Man (ANT-MAN de 2015 y Ant-Man and the Wasp de 2018).

“Las películas de Ant-Man fueron siempre sobre la familia. En QUANTUMANIA, profundizamos y complicamos la dinámica familiar además de pintar sobre un lienzo mucho más grande. Incursionamos un poco en el Reino Cuántico en las primeras dos películas, pero esta vez, queríamos darle a la película un aspecto visual totalmente diferente. Es una experiencia épica”, explicó por su parte el director Peyton Reed.

Junto a las estrellas de cine y un gran número de invitados famosos estuvieron los cineastas Peyton Reed (director), Kevin Feige y Stephen Broussard (productores), Victoria Alonso y Kevin de la Noy (productores ejecutivos) y Christophe Beck (música). Las imágenes del evento ya están disponibles para descargar y compartir; los fragmentos de sonido y los b-roll estarán disponibles esta noche.

Además, está disponible un nuevo largometraje sobre el nuevo villano icónico del MCU, Kang el Conquistador. La pieza incluye imágenes de la película y comentarios del director Peyton Reed, el productor Kevin Feige y las estrellas Paul Rudd, Michelle Pfeiffer y el propio Kang, Jonathan Majors. “Ant-man contra Kang”, dice Majors en el video. “Esto es lo que hay ¡La gente va a perder la cabeza!”.

Los superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-man & The Wasp. Juntos, con los padres de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas criaturas nuevas y embarcándose en una aventura que les llevará más allá de los límites de lo que creían posible.

Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige, p.g.a. y Stephen Broussard, p.g.a., “Ant-man & The Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang el Conquistador, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray como Lord Krylar.