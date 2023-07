5 consejos para que la persona que te gusta no deje de pensar en tí

Sabemos que empezar a conocer a una persona requiere tiempo, atención y salidas. También entablar conversiones y hacer llamadas son las acciones que se hacen para demostrar interés.

Pero a veces te preguntarás ¿cómo hacer para que me busque más o me extrañe?

Aquí te tenemos 5 consejos para que esa persona con la que estás saliendo no deje de pensar en ti.

¡Toma nota!

En el amor, ¡qué te extrañe! 5 consejos para que no deje de pensar en ti

1. Tómate tu tiempo

No es que te hagas rogar pero tampoco respondas los mensajes y llamadas al instante. Esto hará que piense que estás haciendo tus cosas y que te tienes como prioridad.

Despertarás mucho más el interés que tiene hacia ti y deberá esforzarse un poco más.

2. Los detalles

Detalles no solamente materiales, el hecho de enviar una canción o un mensaje de buenos días puede ayudarte a que le gustes más.

Si empiezas a hacer esto, unas 3 o 4 veces en la semana, comenzará a tenerlo en su mente y cuando no lo hagas se preguntará por qué no lo has hecho.

A partir de ahí valorará cada detalle y gesto que hagas.

3. La independencia

No hay nada más atractivo para un hombre que una mujer independiente.

Por eso, céntrate en tus cosas, tu trabajo, el ejercicio y demuestra que primero estás tú y tu autoestima.

Esto hace que te vuelvas todo un reto para la persona que te gusta, pues entiende que no necesitas a nadie para ser feliz y hará lo que sea por ganarse tu corazón.

4. Usa las redes sociales a tu favor

Cuando subas una foto a tus redes sociales trata de siempre verte radiante y espectacular.

Úsalas a tu favor con mensajes sexys y divertidos.

Cambia frecuentemente tu foto de perfil y notarás que querrá llamarte para estar contigo.

