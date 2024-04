Ibuprofeno: desmienten mitos de uno de los medicamentos más formulados en Colombia

En tono de burla, en las redes sociales se ha mencionado en varias ocasiones que el medicamento más recetado por los médicos en Colombia es el ibuprofeno, lo que lo convierte en uno de los más vendidos y utilizados por las personas. Su gran popularidad también ha llevado que se difundan muchos mitos y rumores sobre su uso.

También puede leer: La magia de las redes: mujer llora por no tener clientes y en horas todo cambió

El ibuprofeno es ampliamente conocido debido a que tiene varios usos y según los Institutos Nacionales de Salud, este medicamento puede disminuir la fiebre, inflamación, dolor muscular, artritis, cólicos menstruales, dolor de muelas, dolor de espalda y los síntomas de un resfriado común.

Otro factor clave en su popularidad es su disponibilidad tanto con receta médica como sin ella en muchas partes del mundo. Esto significa que las personas pueden acceder fácilmente a este medicamento para aliviar dolores menores sin la necesidad de visitar a un médico.

En tono de burla, en las redes sociales se ha mencionado en varias ocasiones que el medicamento más recetado por los médicos en Colombia es el ibuprofeno. Fotografía por: Pexels

Desmienten los mitos del ibuprofeno

El ibuprofeno se ha posicionado como un medicamento indispensable para millones de personas en todo el mundo. Desde dolores de cabeza hasta molestias musculares, pasando por fiebre y dolores menstruales, este fármaco ha sido un compañero confiable para aliviar muchas molestias cotidianas.

Puedes leer: Las IA y la salud mental: una nueva esperanza en la prevención de trastornos mentales

¿El ibuprofeno tiene efectos secundarios?

El ibuprofeno, al igual que otros medicamentos, puede tener varios efectos secundarios. Es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentarán estos efectos secundarios. Algunos de estos son: irritación gastrointestinal, daño renal, Problemas cardiovasculares, alergias, mareos, somnolencias.

¿El ibuprofeno da sueño?

El ibuprofeno no suele causar somnolencia como efecto secundario principal. Sin embargo, en algunas personas puede producir una sensación de somnolencia leve o fatiga como reacción individual.

¿Se puede tomar ibuprofeno sin receta médica?

En muchos países el ibuprofeno está disponible para su compra sin necesidad de receta médica. Esto significa que las personas pueden adquirirlo en farmacias y tiendas sin la autorización previa de un profesional de la salud. El portal Cuídate Plus asegura que se debe tener receta cuando se requieren dosis muy altas.

¿Qué tan cierto es que el ibuprofeno sube la tensión?

El ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden tener efectos sobre la presión arterial en algunas personas. En general, estos medicamentos tienden a elevar la presión arterial. La Clínica Mayo destaca: “No tomes antiinflamatorios no esteroidea, ya que pueden derivar en presión arterial alta. Algunos ejemplos de antiinflamatorios no esteroides son el ibuprofeno”.

¿Tomar ibuprofeno previene el ‘guayabo’ (resaca)?

No, tomar ibuprofeno antes de beber alcohol no previene la resaca. Aunque algunas personas pueden tomar ibuprofeno antes de beber con la esperanza de evitar una resaca al día siguiente, no existe evidencia científica que respalde esta práctica.