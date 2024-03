Las 14 veces en las que Paula Andrea Betancur brilló en la portada de CROMOS

Año: Septiembre, 1992.

Fotos: Archivo CROMOS, Jaime Andrés Orozco.

Fue portada de Cromos al ser elegida candidata para representar el departamento del Amazonas donde afirmó: “Para mí esto del reinado es como una carrera. Es algo que hay que sacarle buen provecho”.

📷

Año: Diciembre, 1992.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Miky Calero, Alfonso Reina, Guillermo Torres.

La coronación perfecta. Representando al Amazonas, estuvo siempre dentro de las favoritas por su lindo color de piel y la elegancia con la que desfiló. Aspectos que le sirvieron para ser elegida como la reina de los colombianos.

Año: Agosto, 2004.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Hernán Puentes.

“No hay maquillaje que oculte una traición”. Fue portada de Cromos luego de salir del reality de televisión El desafío en donde manifestó que todo fue increíble pero extenuante, y que el miedo y la muerte son dos estados en los que no se debe pensar porque hacen perder el tiempo.

Año: Mayo, 2000.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Q- OBI.

Tres hijos, sin dietas, ni ejercicios y un cuerpo escultural. Paula Andrea Betancourt posó para el lente de Cromos y nos contó que no tendrá más hijos. Mateo, Salomé y Simón son su mejor premio. Ya no necesita más títulos.

Año: Octubre, 2002.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Efrén Isaza.

Paula Andrea en la intimidad. La ex reina le abrió a Cromos su casa en Rionegro, donde vive con su familia y entre mascotas. Además combinó las exigencias de belleza, lujo, glamour y maquillaje con la vida más simple de todas en el campo.

Año: Abril, 2004.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Efrén Isaza.

La prueba de fuego de Paula Andrea Betancourt. A sus 32 años la ex reina y modelo paisa entró en el juego de los realities. Diariamente se enfrentó al escrutinio de los televidentes en la lucha por los 300 millones de pesos, en el desafío 20 -04.

Año: Noviembre, 1993.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Alfonso Reina – Guillermo Torres.

Una elección sin igual. Cromos les contó a sus lectores cómo se vivió la noche de la coronación. Paula Andrea Betancourt entregó la corona a Carolina Gómez, representante de Santafé de Bogotá, la nueva soberana de los colombianos de la época.

Año: Diciembre, 1995.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Mauricio Mendoza.

Paula Andrea Betancourt fue portada de Cromos luego de ser nombrada la nueva modelo de la cerveza costeña, para esta época lucía más delgada pero igual de sensual. Formó parte del calendario Sueños del 96.

Año: Junio, 1996.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Juan Manuel García.

La hermosa Paula Andrea, ex virreina universal de belleza y modelo de talla internacional, habló con Cromos sobre el éxito de su carrera dentro y fuera de Colombia.

Año: Noviembre, 1996.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Jaime Andrés Orozco.

Paula Andrea en su mujer curva. Mateo el niño que llevaba por dentro en ese momento era su ilusión, el más pequeño y grande de sus sueños. Cromos recogió los pasos de la reina y le contó a los lectores cómo le cambió la vida para siempre.

Año: Enero, 1997.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Jaime Andrés Orozco.

La reina madre. Cromos publicó en exclusiva las fotos de Paula Andrea desnuda cuando tenía siete meses de embarazo, en esta edición tuvo otra primicia, Paula Andrea Betancur y Juan Carlos Villegas fueron papás.

Año: Mayo, 1993.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Javier Murillo.

La candidata colombiana fue elegida la bailarina principal del primer espectáculo del concurso. Su desenvolvimiento sorprendió al jurado y a los colombianos, quienes por esos días agradecieron su preparación y representación.

Año: Mayo, 1993.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Alfonso Reina.

Las sinrazones del fallo. Tan solo 24 horas antes, Paula Andrea Betancourt era la nueva Miss Universo de ese año, sin embargo, Puerto Rico se llevó la corona. Cromos ventiló las cinco hipótesis que no nos hicieron ser merecedores del título universal.

Año: Mayo, 1995.

📷

Fotos: Archivo CROMOS, Antonio Betancur.

Paula Andrea descrestó a los rusos. Entre 39 europeas y una venezolana, la colombiana no sólo gano un segundo puesto en el prestigioso concurso Top Models of the World, sino también aseguró su entrada al mercado europeo, un contrato de modelaje con la revista italiana Giogia y un flamante BMW.