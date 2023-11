Los 10 tipos de suegra, ¿cuál es la tuya?

La alcahueta. Es una especie de amiga íntima. Estar con ella es mejor que estar con su mamá. Es consentidora, compra almojábanas para comer mientras van en el carro y habla de todas las cosas de la vida con humor, pero evita el tema de su hija o de su hijo para no meterse en problemas. Su pareja celebra esa camaradería, aunque no sabe cuánto les durará. Usted es consciente de que su amorcito será una versión aumentada de su suegra y eso le encanta.

La chismosa. Es una versión remasterizada de ‘la bruja del 71′. Todo lo quiere saber y no se muerde la lengua hasta averiguar de dónde viene, con quién come, de qué color es su oficina y qué marca de ropa interior usa. Si la hubieran fichado en un servicio de inteligencia, habría llegado a ser un alto cargo, por eso le toca soportar sus sospechas, sus pesquisas y esa forma que tiene de preguntar todo de usted como, si más que un yerno o una nuera, fuera un exconvicto buscando escondedero en su familia. Consejo: nada silencia más a una chismosa que una buena sesión de preguntas indiscretas.

La que prefiere al ex de su hijo o hija y lo dice a los cuatro vientos. Ella es la imagen de Caín en la tierra. Si por ella fuera habría acabado con usted el día del matrimonio, pero no pudo. Dice ser la fan absoluta de la persona que estuvo primero que usted. Tiene fotos de ella o de él en el celular y aprovecha cada ocasión para recordárselo. Este tipo de odios feroces pueden hacerlo sentir desdichado o frustrado. Eso es lo que ella quiere. No obstante, si termina con su pareja, dirá que usted era perfecto. Ella simplemente no soporta tener que compartir a su hijo o hija.