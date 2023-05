5 errores que no ayudan a tu hijo a empezar a hablar ¡Que no te pase a ti!

Compararlos con sus hermanos u otros niños: cada uno tiene su ritmo y llegado su momento también empezará a hablar (a no ser que exista algún trastorno). Sin embargo, si constantemente lo comparas y señalas sus “carencias” harás que aprender a hablar se convierta en una experiencia no agradable, ya que, aunque aún no hable, lo entiende todo y puedes estar hiriéndolo.

Ser los ventrílocuos o portavoces: no te anticipes a lo que tu hijo quiere decir, dale el tiempo que necesite para procesar la información y activar el mecanismo para hablar, sin hacerlo por ellos. Permítele pensar todo lo que sea necesario para que responda a las preguntas. Especialmente cuando interactúa con otras personas, si no le dejas hablar, pensará que no es importante, por lo que no solo afectamos su desarrollo lingüístico sino también su socialización.