5 motivos por los que nadie debería hablar mal de tus hijos delante de ellos

Hay momentos en que podemos estar socializando con otras personas mientras nuestros hijos parecen estar concentrados en otras actividad, pero los niños siempre observan y escuchan a sus figuras de apego, por lo que debes ser cuidadoso con los comentarios que podrían estar oyendo.

Como papás amamos hablar de nuestros hijos, la mayor parte del tiempo con orgullo, destacando sus ocurrencias, logros y avances. Pero también puede llegar el punto en que, incluso sin notarlo, busquemos un desahogo, al contar los retos de la paternidad, como las peleas entre hermanos, las tareas en las que no hacen caso, etc.

Ambos casos son de lo más natural entre adultos y que, a primera vista, podría parecer que no tiene ninguna mayor importancia, pero que puede resultar muy perjudicial para los niños si son conversaciones que suceden delante de ellos.

¿Por qué no deberías permitir que nadie hable mal de tus hijos delante de ellos?

Por su autoestima, sus proyectos y mucho más, lo que sus hijos oigan de sí mismos es fundamental ¡No dejes que nadie hable mal de ellos! Fotografía por: Pexels

Imaginémonos un escenario en que se lleva una conversación en la que están opinando sobre nosotros, pero no nos permiten participar en ella. Podremos coincidir en que es una completa falta de respeto. Esto mismo sucede en el caso de los niños.

Aunque parezca que no nos están escuchando ni observando los niños siempre están atentos a sus figuras de apego y te sorprendería toda la información que están captando. Por esto, no deberíamos actuar como si no estuvieran allí porque sí están y sí entienden lo que estás diciendo.

Además, es lógico que les afecte lo que otras personas dicen de ellos y más si son sus padres los que hablan. Estos son algunos de los efectos que pueden tener en su vida las conversaciones negativas:

Se autoetiquetan: cuando ponemos el énfasis en lo que “está mal en ellos” o lo que sea que no nos gusta hacemos que ellos también pongan la mirada en ese hecho en concreto y quedan a un lado todas las cualidades, poniendo solamente en foco central una etiqueta gigante de ese “defecto”. Si esto sucede muy menudo, ellos tendrán la sensación de que eso es lo único que vemos de ellos y empiezan a tener una idea de sí mismos teñida por los comentarios negativos de las personas adultas. Se sienten expuestos: cuando en una conversación “sacamos los trapitos al sol” y esto los incluye, entonces también deberíamos hacerlos partícipes de la conversación para que puedan compartir su punto de vista, sin sentirse en un juzgado. Sería bueno informarles antes que vamos a compartir aquello que nos inquieta o no nos gusta, por ejemplo, con su profesora u otro familiar. Abuso de poder: si nos reímos o hacemos sentir menos a nuestros hijos por nuestra posición, estamos ejerciendo abuso de poder. Como personas adultas tenemos un poder sobre los niños que, de no ser bien manejado, puede causarles mucho dolor. El hogar puede ser el principio de las conductas abusivas o de interacciones sanas, en nuestras manos está. Se sienten culpables: los niños pequeños, hasta los 6 años aproximadamente, viven una fase egocéntrica, en la que conciben el mundo entero a través de lo que viven y sienten, por lo que cualquier efecto en su entorno está ligado a ellos mismos. Por ejemplo, en sus mentes, “Si mamá o papá no se siente bien, es por mi culpa”, por lo que la culpabilidad los podría hacer desconectarse de lo que quieren para limitarse a darnos gusto y esto a la larga no es sano. Podría repetir la conducta criticada: los niños que buscan recibir la atención de sus padres, harán lo que sea por ganarla, incluso repetir una y otra vez ese comportamiento que saben que les molesta. Atención es atención, buena o mala, y cuando hay una carencia de ella, cualquiera de las dos parece suficiente en los niños.

