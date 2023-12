Alimentación perceptiva: conoce sus beneficios en los bebés y niños

Los dos primeros años de vida son un tiempo de oportunidad para que los niños acepten y adquieran el gusto por los alimentos saludables y creen patrones de alimentación a largo plazo. Con una adecuada relación con la comida se puede prevenir el inicio de la obesidad, enfermedades crónicas y problemas de salud bucal.

Ya que los niños no pueden verbalizar sus necesidades alimentarias y psicoemocionales, los cuidadores debemos aprender a entender cómo se comunican los bebés a partir de diferentes conductas. Por esto, la alimentación es un componente clave de la crianza de los hijos que implica más que simplemente ofrecer comida.

¿Qué es la alimentación perceptiva?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la alimentación perceptiva es una dimensión clave de la crianza que involucra reciprocidad entre el niño y la persona que lo alimenta. Es decir que dentro de este método no solo importa lo que el niño come, sino cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace.

Es importante que los cuidadores comprendan que los lactantes tienen un estómago pequeño con capacidad limitada, por lo tanto, necesitan ser alimentados con porciones y volúmenes apropiados para su edad y etapa de desarrollo, con la frecuencia necesaria para satisfacer sus necesidades nutricionales.

El proceso de alimentación se basa en 3 pasos claves:

El niño muestra señales de hambre y saciedad a través de acciones motoras, expresiones faciales, y vocalizaciones. El cuidador reconoce las señales y responde oportunamente de una manera que apoya emocionalmente al niño y es adecuada para sus necesidades y nivel de desarrollo. El niño se acostumbra a dar una respuesta consistente a sus necesidades.

Beneficios de la alimentación perceptiva

Para la médica pediatra Silvia Toscano, experta de JOHNSON’S® Baby, la alimentación perceptiva, “tiene como objetivo la interpretación adecuada de las señales de los niños, dando mucha importancia al afecto y conexión entre la familia. Para llegar a la alimentación consciente se parte de la práctica de la alimentación perceptiva, que lleva a escuchar al cuerpo, reconocer los alimentos saludables y encontrar el amor propio”, explica.

Es importante señalar que los beneficios de alimentarse de manera consienten son múltiples, por ejemplo, crea el hábito del autocontrol, fuerza de voluntad, saciedad, control conductual, demora de la gratificación, regulación emocional, función ejecutiva y control inhibitorio y promover el desarrollo cognitivo, social y emocional del individuo.

Cuando se practica con los niños permite favorecer el vínculo, es trascendental reconocer que el periodo de comer es aprendizaje y amor. Esto se traduce en presencia, además, permite ampliar este autocontrol en muchos otros hábitos como el sueño, el trabajo, las relaciones sociales, entre otras.

¿Cómo empezar a tener una alimentación perceptiva?

Todo este aprendizaje hace parte de las rutinas que se crean con los niños desde pequeños, según la experta, es indispensable entender que, los padres son los principales orientadores en la creación de hábitos saludables. Los niños aprenden más con lo que ven y con el ambiente que les rodea.

Los padres son los que compran y ofrecen los alimentos, así que se debe procurar comprar alimentos sanos, no procesados. También se recomienda ofrecer alimentos variados y con una presentación atractiva.

Basándose en la alimentación perceptiva, en reconocer los signos de hambre y saciedad, establecer rutinas visuales con mucho respeto y conexión. Estas son las recomendaciones para seguir a una alimentación perceptiva.

Además de compartir y enseñar sobre cómo alimentarnos, es importante continuar con las rutinas ya establecidas, por ejemplo, la rutina del sueño, que también es complemento y conexión entre padres e hijos, e incluir productos que cuenten con ingredientes naturales y libres de químicos.

Finalmente, es necesario atender y entender cualquier signo de alarma en los niños, por ejemplo, si su hijo no come hay que identificar la causa, no hay el suficiente apetito, existe una relación negativa con la comida, o siempre el comer hay un conflicto.