Camilo estudia para asistir el parto de Evaluna: “Quiero recibir a Amaranto”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, la querida pareja de músicos, emocionaron a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales la llegada de un nuevo miembro a su familia. Dos años después de dar la bienvenida a su primera hija, Índigo, la pareja reveló la noticia el miércoles 21 de febrero, confirmando que están esperando a su segundo hijo, a quien han decidido llamar Amaranto.

El anuncio fue hecho de una manera muy especial a través de un video publicado en las redes sociales de los cantantes. En la grabación, se puede ver a Camilo construyendo una pequeña casa de juguete mientras recita un poema que le escribió a Evaluna. Al final del video, al terminar la construcción de la casita, Camilo utiliza un pincel para trazar “Refugio de Índigo y Amaranto”.

Así se preparan Camilo y Evaluna para la llegada de su segundo hijo

Evaluna compartió su emoción en el post del anuncio de su embarazo, revelando que Camilo le había escrito el poema antes de enterarse de la llegada del nuevo miembro. Expresó su felicidad al conocer a Amaranto y aseguró que Índigo, su hermana mayor, ya está emocionada por cuidar de él. La publicación incluyó un agradecimiento a Dios por el privilegio de ser los padres de Amaranto.

Aunque la pareja no dio más detalles sobre el embarazo, como la cantidad de meses o la fecha estimada de nacimiento, recalcaron su preferencia por nombres neutrales de género. Esto refleja la elección anterior de “Índigo” y la importancia que asignan a la identidad de sus hijos.

En una entrevista reciente con el programa ‘Molusco TV’ en Adolescentes Podcast, Camilo compartió que se ha estado preparando y estudiando para poder asistir a Evaluna durante el parto.

En el nacimiento de Índigo contaron con la ayuda de una partera y Camilo estuvo todo el tiempo acompañando a su esposa, sin embargo, explicó que para esta ocasión quiere tener una participación más directa en el parto de Amaranto, demostrando su dedicación y compromiso como padre.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, afirmó. (Puedes ver el fragmento relacionado con el parto de Índigo y los planes para la llegada de Amaranto desde el minuto 26)

Con esta dulce noticia, la familia Echeverry Montaner continúa creciendo, y sus seguidores comparten su alegría mientras esperan ansiosamente la llegada de Amaranto a este hogar lleno de amor y música.

