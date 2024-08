Carolina Cruz llora al relatar el bullying que sufrieron ella y su hijo Salvador

Carolina Cruz es una reconocida presentadora de televisión colombiana, famosa por su carisma y belleza. Ha sido parte de importantes programas en la televisión nacional y ha conquistado el corazón de millones de televidentes.

Además de su exitosa carrera en los medios, Carolina es una empresaria y activista social, comprometida con diversas causas benéficas. Su estilo único y su personalidad auténtica la han convertido en una de las figuras más influyentes de la farándula colombiana.

Recientemente, estuvo hablando a través de sus redes una situación difícil por la que pasó por los comentarios que recibía por la enfermedad de su hijo menor: Salvador. ¿Qué fue lo que contó?

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué pasó con Carolina Cruz y su hijo?

En un formato de podcast innovador, la presentadora compartió con sus oyentes cómo fue víctima de matoneo en las redes sociales luego de dar a luz a Salvador, su segundo bebé.

“El ataque hacia un chiquito, hacia un bebé de seis meses, que no tiene la culpa de absolutamente nada y que la gente escogió como fuente de ataque para afectarme”, comenzó diciendo Carolina.

Debido al intenso acoso en línea que experimentó, la presentadora de Día a Día decidió hacer una pausa en sus redes sociales. Además, la situación hizo que sacara más fuerzas frente a la situación y que se hiciera más comprensiva a ciertas situaciones.

“Hoy lo agradezco, porque me volví una mujer mucho más fuerte. Ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que más me ha hecho ser empática”, indicó Cruz.

Entre lágrimas, Carolina narró su experiencia al volver al programa matutino, confesando que, al igual que otros famosos, consideró la opción de no mostrar el rostro de su hijo para evitar lo que estaba sucediendo.

Sin embargo, dijo: “¿Por qué no voy a mostrar a mi hijo en las redes sociales si yo estoy completamente feliz de tener a mi hijo?”

“Entonces empieza el matoneo en las redes sociales, desde el desconocimiento, desde la ignorancia de no saber lo que está pasando. Todo el mundo empieza a juzgar, a señalarte. Si te tiene rabia a ti, si no te quieren a ti a cogerla con tu hijo”, añadió.

Los comentarios que comenzaron a llover sobre la condición de su hijo fueron muchos, lo que molestó un poco a la presentadora. Después, tuvo una red de apoyo y empezó a ver la situación de otra forma. Finalmente, dejó un mensaje de reflexión:

“No juzguez, no señales. Si hay algo de una persona que no te parece o no estás de acuerdo, no pasa nada. Todos los seres humanos, y me incluyo, hemos hablado desde el conocimiento y la ignorancia”.