Carolina Soto vivió momento de pánico con su hijo Valentino: “no puedo más”

La presentadora Carolina Soto es una de las mujeres de la farándula más queridas por los colombianos, conectando con sus seguidores tanto en el programa matutino Día a Día como en sus redes sociales.

Es a través de estos medios digitales que la presentadora comparte un poco sobre su vida personal, familiar y proyectos fuera de la pantalla.

Uno de los detalles que más llaman la atención en sus redes sociales es su faceta como mamá y la manera de ser de Carolina con sus dos hijos, Valentino y Violetta. Junto a sus dos pequeños la presentadora pasa dulces momentos y otros un poco angustiantes.

El momento de pánico de Carolina Soto junto a su hijo

En esta ocasión su hijo mayor le puso los pelos de punta a Carolina. Valentino, a sus 6 años, ya está atravesando por el cambio de dientes, lo que ha puesto muy nerviosa a la caleña.

Aunque Carolina reconoce que esta es una etapa natural y como madre es normal verla en primera fila, no puede dejar de lado la impresión que le da ver los dientes flojos de Valentino, quien, por su parte, ama moverlos con su lengua o con la comida que está ingiriendo para sorprender a quienes lo vean.

En diferentes videos se ve cómo Valentino muestra con orgullo “sus paletas”, hablando de los dientes frontales superiores que están a punto de caerse. “Tiene esos dos dientes que se le caen uno para delante otro para atrás”, dice Carolina mientras Valentino se ríe, al saber lo nerviosa que pone a su mamá.

Un par de historias más adelante, la presentadora mostró a Valentino disfrutando de una dona en compañía de los hijos de Carolina Cruz, Matías y Salvador. Mientras los niños comen, Soto graba a su hijo, con el temor de que en cualquier momento los dientes terminarán fuera de la boca del niño.

“Ay no Valentino, qué es esto, no puedo más con esto, qué es esto tan impresionante, no puedo… Tumbáselo”, le dice la presentadora a Matías para que le termine de zafar los dientes a su hijo, aunque el amiguito de Valentino se haya negado rotundamente.

Por el momento, Carolina seguirá sufriendo con los dientes flojos de Valentino ya que aún no se ha confirmado que se hayan caído, además de que siguen faltando más piezas dentales por aflojarse.

