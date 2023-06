¿Tener un bebé a los 44 años? Esto dijo Claudia Bahamón de ser mamá de nuevo

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional, quien además está actualmente muy activa, por la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en la que está de domingo a domingo acompañando a los famosos de la edición 2023.

Constantemente la huilense comparte detalles de su vida por lo que es normal que su nombre sea tendencia en redes sociales por alguna nueva historia o confesión. En esta ocasión le tocó a la maternidad.

¿Claudia Bahamón volverá a ser mamá a sus 44 años?

La presentadora Claudia Bahamón reveló si tendría otro bebé a sus 44 años ¿Será mamá de nuevo? Fotografía por: Instagram

La presentadora lleva más de 17 años de casada con el director de cine Simón Brand, con quien tiene dos bellos hijos: Samuel de 15 años y Luca de 9 años ¿Claudia se le mediría a tener un tercer hijo?

Esta fue una de las preguntas que recibió la presentadora en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4,8 millones de seguidores. Sus seguidores no perdieron la oportunidad para hacerle llegar sus dudas sobre el programa de cocina, sus secretos de belleza y sobre otros aspectos más personales.

Con la frescura que caracteriza a Claudia, no tuvo problema en sincerarse y responder cada una de las preguntas con humor, para dejar claros algunos de los interrogantes que normalmente le dejan en la casilla de preguntas cuando quiere hacer la dinámica de interacción con sus seguidores.

Una de las dudas que más llamó la atención estuvo relacionada con la posibilidad de ser mamá de nuevo a sus 44 años, y Claudia sorprendió a más de uno con su respuesta. Estas fueron sus palabras:

“¡No, no aguanta! Tengo 44 años. No, no, no, las únicas que aguantan tener hijos como a los 50 son las estrellas de Hollywood y yo soy ‘Hollyhuilense’... con 44, no, no aguanta, ni me digan pues que va a tener otro hijo porque la embarra”, expresó Bahamón.

Así, con humor, la presentadora descartó que esta posibilidad esté dentro de los planes de su familia, por lo que se quedarían siendo solo 4; ella con sus 3 hombres.

