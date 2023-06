Así planean los padres longevos la enseñanza post mortem de sus hijos pequeños

Alberto Cormillot (84 años) es un médico especializado en nutrición y salud. En su país es conocido por su compromiso en la promoción de estilos de vida saludables, alejados de la obesidad.

Además de haber fundado el Instituto de Investigaciones Médicas y Nutricionales, es autor de varios libros sobre alimentación y salud. Su fama se debe a su participación en programas de televisión y radio, brindando consejos y orientación sobre cómo llevar una vida saludable.

Para los que no tienen mucha información sobre él, el legado de Alberto Cormillot apunta a concienciar a la población sobre los riesgos asociados con el sobrepeso y la importancia de adoptar un estilo de vida saludable.

Alberto Cormillot y su hijo menor

“Tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”, dijo el protagonista de esta historia. “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”.

Sobre la posibilidad de dejar información a su pequeño de casi dos años, llamado Emilio, reveló lo siguiente: “Yo le mando a él, a un WhatsApp que tiene, mensajes, fotos, videos, cuentos e historias. Y además tengo un archivo en la computadora lleno de mensajes que son para él, quizá algunos de esos mensajes se los daré yo y otros se los dará la madre, que podrá elegir cuándo dárselos según la edad que él tenga en ese momento”.

¿Quién es la esposa de Cormillot?

Su nombre es Estefanía Pasquini y se conocieron hace más de diez años, cuando ella empezó a trabajar en la clínica del doctor. Con el transcurrir del tiempo, nació el amor entre ambos. “Los dos quisimos ser padres, fue un acto de amor, surgió mutuamente y ahí surgió Emilio. Fue buscado, no fue un accidente”.

Según Cormillot a Emilio le cambia pañales el fin de semana dados sus compromisos de lunes a viernes. “El fin de semana estoy mucho con él, voy a las reuniones de padres del colegio, que hasta ahora hubo dos, fui a ambas y pienso seguir yendo”, reveló el doctor.