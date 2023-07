¿Cómo le ha ido a Andrea Nocetti con la maternidad de gemelos a los 45 años?

La exreina de belleza cartagenera, Andrea Nocetti, dio una gran sorpresa a sus seguidores hace unos pocos meses con una doble noticia que nadie se esperaba: a sus 44 años estaba esperando gemelos.

Ahora, Andrea disfruta de sus gemelos: Adam y Marcel. La actriz ya tenía un hijo, llamado Lucian, por lo que ahora completo una bella familia de 5 personas, demostrando que sus 3 pequeños son su adoración.

¿Cómo la ha ido a Andrea Nocetti con sus gemelos?

A través de sus redes sociales la modelo comparte algunas fotos y momentos especiales que ha vivido su familia junto a los bebés, que ya cumplieron 3 meses de nacidos.

Ahora, Andrea ha dado algunas entrevistas para contar cómo ha sido su experiencia al dar a luz a los 45 años, regresar a los pañales y cómo ha sido todo este cambio para su hijo mayor, Lucian. Una de las declaraciones que destacó fue la charla que tuvo con el programa “Lo sé todo” de Canal 1.

Sobre el parto, Andrea Nocetti contó que le fue muy bien: “Súper bien. A los 3 días ya me sacaron del hospital. En cuanto al parto, sentí cuando los bebés nacieron, los tuve un poquitico ahí conmigo, mi esposo también estaba súper sentimental y lloró. Fue un momento súper lindo de los 4, lleno de mucho amor”

Aunque si hijo mayor apenas tiene 3 años, Andrea contó que Lucian ya dejó los pañales, por lo que la llegada de los gemelos ha sido como iniciar de ceros.

“Creo que ha sido un poco más fácil y tengo ayuda porque somos 2 en la noche porque además los bebés se tienden a levantar a la misma hora entonces hay que darle de comer a la misma hora”, contó sobre las diferencias entre su primer parto y el segundo.

Además, reveló que ha estado viviendo la lactancia de una manera completamente distinta: “Estoy alternando amamantarlos y fórmula porque son súper comelones y yo creo que a mí no me da. Yo me acuerdo de que con Lucian, como era pura leche materna, se me levantaba casi cada 3 horas, estos se me levantan en espacios de 5 o 6 horas”.

Desde la lactancia ya ha empezado a notar grandes diferencias entre sus gemelos: “Siempre me apapacho con uno, que es Adam, en la mañana porque Adam es al que le encanta estar pegado ahí en el pecho de la mamá. Al otro, a Marcel, no le gusta mucho la teta… Desde ya, desde chiquitos, ya demuestran diferentes personalidades en cuanto a todo”.

¿Y el hermanito mayor, Lucian?

La actriz afirma que este tiempo le ha permitido enamorarse más de su hijo mayor, ya que “ha sido una cosa divina”. Con su esposo han trabajado por mantener el lugar de Lucian intacto y que no sienta que su relación con ellos ha cambiado en algo. Siempre lo acompañan al prekínder, lo recogen y comparten tiempo de calidad con él, “Siempre estamos súper presentes”.

“Lucian ha querido a los gemelos muchísimo y les dice que “Te amo” y les da besitos, pasa las cosas cuando uno los baña, les da tetero (siempre dice “Ay dame uno”) o cuando está jugando quiere que uno esté ahí al lado de él con el bebé para que también juegue con él… Entonces ha sido súper bonito como hermano mayor, hasta el momento que los bebés todavía están chiquititos”, concluyó la exreina.