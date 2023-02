Constelaciones familiares: ¿Qué son y cómo sanan nuestras emociones?

El pasado emocional, también se trasmite cómo el ADN, y es tan importante que determina nuestra vida, y los diferentes roles que tenemos en la sociedad. Si aprendemos a sanarlo, a identificar por qué pasó y a soltar aquello que nos ata al pasado podremos mejorar nuestras emociones y de ahí, la parte física, mental, emocional.

Familia

Una terapia que está tomando fuerza en Colombia son las Constelaciones Familiares, ya que nos permiten identificar patrones repetitivos, por herencia. Estas son un tipo de un tipo de abordaje emocional que facilitan la liberación de conflictos que están ligados a procesos inconscientes que están vinculados a un sistema familiar.

En Colombia estas terapias tomaron más fuerza gracias a la fama que tuvo la serie turca de Netflix, ‘Mi otra yo’, en donde tres amigas realizan un viaje a Ayvalık, Turquía, para buscar a un hombre llamado Zaman que hace sesiones de constelaciones familiares, hizo que muchos fueran los que se preguntaran y buscaran en Google de forma escéptica acerca de este tema. Incluso, algunos tantos decidieron arriesgarse y tomaron una sesión, que llevó a especialistas de toda Latinoamérica a asegurar que sus consultas aumentaron en un 50%.

Lo más interesante, es que de las comprensiones que surgen durante una constelación familiar derivan cambios en la persona que contribuyen a tener unas relaciones más sanas y conscientes, de una manera rápida, generando cambios incluso en la familia cercana, ayudando a detener la repetición inconsciente de determinados patrones emocionales y de conducta que generan limitación o sufrimiento.

Luz Estella Berrío Ríos, más conocida como Zyntya Felicidad, escritora, terapeuta y autodenominada como mentora en finanzas conscientes, quien ha constelado a más de 3000 personas desde 2014, señala que las constelaciones familiares son una serie de sesiones cada vez más importantes en el mundo, ya que ayudan a las personas a identificar hechos familiares, los cuales, desconocen y han evolucionado dentro de su mismo linaje, llevando a muchos a que repitan situaciones o patrones que no identifican y que no saben cómo cambiar.

“Lo cierto es que en las historias familiares ancestrales hay sucesos que repercuten en los descendientes. Secretos, personas del linaje que fueron excluidas, rechazadas, desterradas, robos, cosas no dichas, acciones que se dejan pasar y están en el inconsciente de cada ser humano, y es que una persona no solo hereda lo físico, sino que también las cuestiones emocionales. De esta forma, hay que ser conscientes de esos factores que afectan y que inciden en temas como nuestra prosperidad, el dinero, el amor, los miedos y que, si se desconocen, no se pueden llegar a sanar”, afirma la experta.

¿Para quién va dirigida esta herramienta?

Se puede responder que es para todas aquellas personas que estén interesadas en entender y mejorar sus relaciones personales, familiares, laborales, afectivas o consigo mismas y que tengan dificultades para avanzar en un proyecto, o por ejemplo, que no tengan unas buenas finanzas personales, que sientan celos todo el tiempo de aquellos que se relacionan con su pareja o los que buscan dar un mayor sentido a su existencia.

En la actualidad, las constelaciones familiares se pueden realizar tanto en grupo como de forma individual y, hay diferentes herramientas que se pueden llegar a utilizar dentro de este universo, Zyntya, señala que suele empezar el proceso con una entrevista básica para conocer a la persona y sobre los asuntos que quiere llegar a constelar.

“Luego, reúno a un grupo de personas, y con cada uno de ellos hago la representación física o espacial de ese asunto que la persona está sintiendo que no le fluye. También puede funcionar con objetos, colores o dibujos y se hace con el objetivo de empezar a construir un mapa, para desenredar los nudos que están atados en la raíz de nuestro subconsciente, para que al final, se pueda descubrir y ser consciente de esas situaciones familiares y poder trabajar en ellas”, destacó la experta.

Aunque para muchos aún puede seguir siendo un tema que genera escepticismo, su aplicación ha ayudado a víctimas del conflicto armado colombiano a llevar adelante un proceso de recuperación emocional; a empresarios y emprendedores, poseer una mayor inteligencia emocional a la hora de tomar decisiones importantes dentro de su organización; a familiares a encontrar el perdón y a parejas, a tener relaciones más sanas consigo mismo y con los demás.