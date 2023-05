Cuando un bebé tiene un sistema inmunitario muy inmaduro, por lo que es normal tener temor de que alguien pueda contagiarles algo, evitando visitas para no propiciar contactos sospechosos (como familiares resfriados o enfermos), pedimos a quien lo vaya a cargar que antes se lave las manos e impedimos que desconocidos se les acerquen demasiado.

Una de las preguntas frecuentes es qué tan peligroso es salir a la calle con el bebé. Hay quienes dicen que no debemos salir con los recién nacidos hasta que tengan al menos un par de semanas, otros dicen que no deben salir hasta que se pongan las primeras vacunas (a los 2 meses) y otros hablan de mínimo un mes. Entonces, ¿cuándo podemos sacar al bebé recién nacido a pasear a la calle?

¿Cuándo se puede salir con un recién nacido a la calle?

¿Cuándo se puede salir con un bebé recién nacido a la calle? Fotografía por: Getty Images

Aunque cada familia tenga sus propias opiniones, lo primero que debe saber es que la decisión irá de la mano con lo cómoda que te sientas saliendo de casa con tu bebé, si aún no te sientes lista, espera.

Sin embargo, es clave aclarar que si hace buen tiempo (no llueve, no hace demasiado frío, un calor insoportable, etc.) podrías salir con tu bebé desde el primer día. Podemos salir a dar un paseo, a hacer recados, a comprar, etc.

Lo único que debes evitar es entrar a lugares con ambientes nocivos, en lugares cerrados con mucha gente, donde haya mucho ruido o humo. Inicialmente lo mejor es ir a zonas abiertas, con poca contaminación, entrando a algunas tiendas o lugares que no pongan más nervioso de lo necesario al bebé y donde su salud no corra peligro.

Entre más gente haya, peor ambiente y más riesgo correrán de que el niño reciba una infección de transmisión por aire. Además, el ruido puede ser toda una pesadilla para él.

Salir a pasear es beneficioso

Muchos doctores incluso recomiendan que la mamá y el bebé tomen pequeños paseos ya que tiene diferentes beneficios, por ejemplo, que el niño pueda tomar un poco de sol y que la mamá tenga un respiro para no sentirse agobiada de estar todo el tiempo encerrada en casa, aportando a su salud mental.

Además, a los bebés les suele gustar, ya que ven otras cosas, respiran otros aires y la sensación sol en la piel es relajante y necesario para la síntesis de vitamina D. Con el paso de los días podrás notar que cuando no salgan estará más inquieto, esperando ese paseo para tener un cambio en el lugar, el ambiente, el momento y la rutina de estar en casa.

