Daniela Ospina dejó ver las complicaciones que tiene tras dar a luz: “no es fácil”

Durante los últimos meses, la modelo y empresaria Daniela Ospina ha tenido grandes cambios en su vida, que han dado de qué hablar entre sus seguidores. Y es que no es para menos, ya que Daniela ha demostrado que su vida está pasando por grandes alegrías.

Primero, la ex esposa de James Rodríguez compartió la felicidad de darse una nueva oportunidad en el amor, al comprometerse con Gabriel Coronel, iniciando un capítulo en su vida, al lado del actor venezolano.

Sumado a esto, la pareja recibió la noticia de que su familia crecería, con la llegada de su primer bebé juntos. Así, el pasado 11 de noviembre Daniela y Gabriel presentaron al mundo a su hijo, el pequeño Lorenzo Coronel Ospina.

Así le fue a Daniela Ospina con su segundo embarazo

Daniela Ospina y Gabriel Coronel Fotografía por: Instagram @daniela_ospina5

La modelo compartió con sus seguidores cada paso de su nuevo embarazo, desde los videos de la prueba positiva, los síntomas que atravesó y el tierno baby shower que hicieron sus amigos y familiares para Lorenzo.

Daniela les contó a sus seguidores en diferentes ocasiones las diferencias entre la gestación de su segundo bebé y el de su hija mayor, Salomé, por lo que ambas experiencias la han marcado a su propia manera.

Ahora, tras el nacimiento de Lorenzo, Ospina quiso abrir su corazón para hablar sobre la realidad de su maternidad y cómo ha sido la experiencia tras los primeros días de tener a su bebé en sus brazos.

Daniela Ospina se confesó sobre el reto que afronta tras dar a luz a Lorenzo

A través de sus historias de Instagram, Daniela estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores, sobre su estado de salud, su bebé y cómo le ha ido en los primeros días del segundo round de la maternidad.

Dentro de las dudas de sus seguidores destacó una: “¿Cómo vas con la lactancia?”. Ya que este es un tema que para algunas mujeres puede ser complicado, Daniela decidió responder sin filtro, confesando que para ella no ha sido tan sencillo: “Vamos muy bien, insisto, en mi opinión no es fácil, pero @mamasinpenas ha estado acompañándome. No hubiera sido posible estos primeros días sin ella”.

“Es un proceso que cada mujer lo vive diferente, es lindo y deberíamos tener empatía y dejar de juzgarnos y más entre nosotras, por ahora vamos bien, no es fácil, pero un día a la vez”, explicó Daniela.

Adicionalmente, reveló que su bebé nació por cesárea, por lo que actualmente se encuentra descansando, recuperándose de la cirugía, mientras pasa el tiempo de cuarentena post parto con su prometido y su hija mayor.

Sin embargo, este detalle no ha opacado la felicidad de la familia con su nuevo integrante, de quien incluso ya mostraron su rostro, con estas bellas fotos de sus primeros días en brazos de sus padres, post que reúne cientos de comentarios positivos para los nuevos papás y el pequeño Lorenzo.

