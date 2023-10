¿Daniela Ospina no es un buen ejemplo para sus hijos? Así respondió las críticas

Daniela Ospina es una de las mujeres más reconocidas de Colombia. Tras su relación con el exfutbolista James Rodríguez ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores gracias a sus emprendimientos y carrera como modelo.

Ahora, la hermana del arquero de la Selección Colombia, está en boca de la opinión pública al saberse que su segundo hijo estaría a portas de llegar al mundo. Una situación que muchos han aprovechado para lanzarle varias críticas.

A través de las redes sociales, los seguidores de la modelo le han hecho varios comentarios con los que ha tenido que lidiar, sobre todo, cuando se trata de sus hijos. ¿Qué pasó esta vez? Acá te contamos.

Daniela Ospina se encuentra a portas de convertirse en madre por segunda vez. Fotografía por: Instagram @daniela_ospina5

¿Qué le pasó a Daniela Ospina?

En una dinámica de preguntas y respuesta que llevó a cabo la empresaria en su cuenta oficial de Instagram, llegó un cuestionamiento que la dejó un poco fuera de base y con el cual, se pudo haber molestado un poco.

Resulta, que una usuaria le dejó en la caja la siguiente cuestión: “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en el ejemplo para tu hija?”. Lo anterior, porque su primogénita, Salomé, es hija del futbolista James Rodríguez. En cambio, su segundo hijo tiene como padre al artista Gabriel Coronel, su actual pareja.

Ante lo dicho, Daniela respondió con contundencia con una imagen de su hija mayor mirando desconcertada la opinión de quien le comentó.

También escribió: “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en las redes ‘porque son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto”.

“Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, el tiempo y dedicación. Y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado”, finalizó.

Muchas personas ya han dejado comentarios en las redes sociales sobre lo que pasó con Daniela y el comentario que le dejaron. Algunos de los mensajes dicen: “Definitivamente hay personas que no son felices en la vida”, y “Cómo si uno no tuviera derecho como mujer a rehacer su vida”.

Asimismo, la gente continuó: “No todas pueden darles dos padres millonarios a sus hijos”, “¿Pero en los hombres, tenerle una madre diferente si está bien verdad?”, “Súper tu respuesta Daniela”, “Una respuesta con mucha clase”, y “Le aplaudo la respuesta”.