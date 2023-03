Cada vez es más común ver cómo el 8M se organizan marchas y plantones conmemorando las luchas por las que se creó el Día de la mujer y destacando los desafíos por enfrentar. Sin embargo, hay muchas otras acciones que debemos fortalecer para que en el tiempo perdure este espíritu.

Recordar y celebrar estas fechas son la oportunidad perfecta para transmitir a las nuevas generaciones el porqué de esta conmemoración y todos los hechos que la crearon. Conocer nuestra historia hace que entendamos nuestro entorno.

Además, aunque creamos que estos pueden ser temas muy pesados, aburridos para los niños o que quizá no logren entenderlo, muchas veces nos equivocamos.

También el tratar este tipo de temas con los niños fomenta su sentido crítico: tomar una postura sobre lo que ocurría hace años, y sigue sucediendo, analizar para hacer conexiones, puede enseñarles que a veces la sociedad acepta situaciones que no necesariamente están bien, como el machismo o el bullying.

¿Qué es el Día de la mujer?

Día de la mujer: cómo explicarles a los niños qué se conmemora el 8M Fotografía por: María Camila Morales y Camila Granados

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer para conmemorar un importante suceso de 1908, cuando las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York declararon el inicio de una huelga por las malas condiciones de trabajo. El dueño de la fábrica las encerró y provocó un incendio que causó la muerte de 129 mujeres.

Ahora, conmemorando este terrible episodio y todas las luchas que desencadenó, el 8 de marzo fue declarado el Día de la Mujer Trabajadora.

¿Cómo hablar del 8M con los niños?

La clave es no olvidar que son niños por lo que debemos hablar en términos acorde con su edad, pero sin “infravalorar” su capacidad para comprender lo que hablamos, por lo que no es necesario maquillar la realidad.

Elige los puntos realmente importantes para ver el panorama completo, ya habrá tiempo para los detalles. Por ejemplo, no es necesario hablarle a un niño de 5 años sobre las dificultades para alcanzar el derecho al voto y sus implicaciones, pero sí podemos explicarles que se ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, ya que somos iguales, podemos hacer las mismas cosas y merecemos las mismas oportunidades y respeto.

Usa ejemplos para ubicarlos en el contexto

Puede echar mano a recurso como la comparación. Cuéntales sobre situaciones cotidianas de hoy en día pero que antes las mujeres no tenían permitido, como tener una cuenta en el banco, ir al colegio o a la universidad, comprar una casa, etc.

También podemos contarles algunas historias de las mujeres de la familia a través de los años, como las de nuestras abuelas y nuestras madres, hasta llegar a ellos mismos para que sientan más cercanía hacia lo que significa esta fecha y puedan ver las diferencias en las épocas.

¡Aún hay mucho por hacer!

Después de contarles el pasado, para entender el presente, sigue hablar del futuro. Es importante rematar estas charlas explicándoles por qué es importante seguir celebrando el día de la mujer: hemos avanzado mucho pero aún queda mucho camino por recorrer para que haya una verdadera igualdad.

Explícales ejemplos que sean cercanos a ellos, para que sepan que se trata algo de su cotidianidad, no es algo que solo les toca a los grandes, y que ellos también pueden ayudar para que estas cosas se rompan y no afecte su futuro.

Algunos ejemplos son, “Hay que seguir conmemorando esta fecha para que…

Nadie te diga que hay cosas o actividades de “niño o de niña”

Todo el mundo entienda que las niñas y los niños pueden ser buenos en cualquier cosa que deseen hacer

Todos los hogares tengan claro que el cuidado de la casa y de sus integrantes es una responsabilidad de todos

Recordemos que el machismo existe, que incluso hay ocasiones en que lo manifestamos sin ser realmente conscientes de ello y que es una actitud que debemos erradicar

El ser mamás no tenga por qué ser un obstáculo en el desarrollo profesional de ninguna mujer

Logremos eliminar la violencia contra las mujeres

No olvidemos que todas estas acciones no son cosa solo del 8M; la igualdad, el respeto y la no violencia se cultivan día a día.

