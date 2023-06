Embarazo ectópico: te contamos si puede nacer el bebé, riesgos y cuidados

Cuando descubres que estás embarazada es importante que acudas a tu médico lo más pronto posible, para confirmar que todo esté en orden y, en especial, para revisar que no tengas un embarazo ectópico.

De acuerdo con información de la Clínica Mayo de Estados Unidos, el embarazo inicia con un óvulo fecundado que, normalmente, se adhiere al revestimiento del útero, con lo que se da inicio al crecimiento del bebé de manera normal.

Sin embargo, en un embarazo ectópico el óvulo fecundado no hace este “tránsito” con normalidad, implantándose fuera de la cavidad principal del útero.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Tras descubrir que estás embarazada debes ir a un chequeo para descartar un embarazo ectópico ¿Qué es esta condición? Aquí te lo explicamos. Fotografía por: Pexels

Los embarazos ectópicos se producen cuando el óvulo fecundado no se implanta en el útero sino en otras secciones del sistema reproductivo, con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, es decir, uno de los tubitos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero.

El embarazo ectópico también se puede producir en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina, aunque no es tan frecuente.

Lamentablemente, los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad ya que el óvulo fecundado no puede sobrevivir si no se encuentra en el útero y el aumento de tejido, a causa de su crecimiento, puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida de la madre si no se trata.

Síntomas de embarazo ectópico

Es posible que no notes ningún síntoma extraño al principio, ya que tu cuerpo tendrá los mismos cambios tradicionales de un embarazo típico: retraso en la menstruación, sensibilidad en los senos y náuseas.

Si te haces una prueba de embarazo, el resultado será positivo, aunque sea un embarazo ectópico. La diferencia es que, en algún punto de la gestación, el proceso no podrá continuar con normalidad.

A medida que el óvulo fecundado crezca en el lugar inadecuado, los signos y síntomas de alerta se hacen más notorios.

Alerta temprana de embarazo ectópico

Frecuentemente, los primeros indicios de advertencia de un embarazo ectópico son un ligero sangrado vaginal y dolor pélvico.

Si la sangre se filtra por la trompa de Falopio, podrías sentir dolor en el hombro o la urgencia de realizar una deposición. Los demás síntomas específicos dependerán del lugar donde se haya implantado el óvulo y esté irritando los nervios.

Por ejemplo, si el óvulo fecundado está creciendo en la trompa de Falopio, podría causar la ruptura de la trompa, generando un sangrado intenso en el interior del abdomen.

¿Cuándo consultar al médico?

Debes buscar atención médica de emergencia si presentas signos o síntomas de un embarazo ectópico, incluidos:

Dolor abdominal o pélvico grave

Sangrado vaginal

Aturdimiento extremo o desmayos

Dolor de hombro

Causas del embarazo ectópico

Un embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fecundado queda atrapado mientras se dirige al útero, a menudo, debido a que las trompas de Falopio están dañadas por inflamación o malformación.

También los desequilibrios hormonales o el desarrollo anormal del óvulo fecundado pueden intervenir en que se dé un embarazo ectópico.

Factores de riesgo

Aunque no existe un solo motivo que llegue a generar un embarazo ectópico, sí existen algunos de los factores que aumentan las probabilidades de que se dé:

Un embarazo ectópico previo: si anteriormente ya tuviste este tipo de embarazo, existen más probabilidades de que se repita.

Inflamación por infección: las diferentes infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea o la clamidia, pueden provocar que se inflamen las trompas de Falopio y otros órganos cercanos, aumentando el riesgo de tener un embarazo ectópico.

Tratamientos de fertilidad: diferentes investigaciones internacionales indican que las mujeres que pasan por la fertilización in vitro o tratamientos similares tienen probabilidades más altas de pasar por un embarazo ectópico.

Tabaquismo: fumar constantemente antes de quedar embarazada puede aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. Entre más fumes, mayor es el riesgo.

Prevención

No hay forma de evitar un embarazo ectópico, pero hay algunas medidas que puedes tomar para disminuir el riesgo: