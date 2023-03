Con el paso de los años, las maneras de educar y criar van cambiando, llegando a una época en la que los papás son cada vez más conscientes de tomar decisiones que favorezcan el desarrollo y bienestar emocional de sus hijos.

Por esto, cada vez son más obsoletos los castigos físicos, los gritos y disciplina basada en el miedo y las consecuencias de “cuando lleguemos a casa”. Sin embargo, aún hay algunas actitudes que pueden parecer inofensivas pero que pueden estar generando grande daño.

3 razones para no encerrar a tu hijo en su cuarto como castigo

¿Encierras a tu hijo en el cuarto como castigo? 3 razones para no hacerlo Fotografía por: Gettyimages

Hace algún tiempo era común ver castigos como sentarse en la esquina, aislarse para “tener tiempo de pensar en lo que se hizo” o la ley de hielo. Muchos se escudan en que estas opciones “no son violentas” por lo que son la mejor manera de educar. Sin embargo, pueden tener consecuencias muy serias.

“A veces resulta difícil (o intolerable) contener el llanto o el enojo de un niño y encerrarlo puede ser una manera de encerrar y alejar lo insoportable. No perdamos de vista que, si esto es frecuente, no solo repercute en el vínculo sino también en el desarrollo y crecimiento del niño. Siempre es un buen momento para frenar y repensar”, explica la psicóloga infantil y familiar, Azucena Merlini.

Durante mucho tiempo se pensó que encerrar a los niños para que se calmen o cuando hacían algo que no debían era educativo, pero la realidad es que, no solo no educa, sino que genera muchísimas consecuencias no solo al niño que es encerrado sino también al adulto que encierra.

La especialista Azucena Merlini nos da 3 razones por las que encerrar a los niños no solo no ayuda a reflexionar, sino que puede ser muy negativo, por lo que debes evitarlo a toda costa.

En cada encierro los padres se van alejando emocionalmente de los niños, se va deteriorando el vínculo y se va generando cada vez más una insensibilidad sobre lo que el niño siente. El niño que es encerrado no solo no aprende, sino que se siente solo, es un sufrimiento muy grande. Puede sentir que sus emociones no valen nada, que está mal llorar, que está mal enojarse, que solamente va a ser querido si hace lo que nosotros queremos que haga. No es un método que funcione. Lo que suele pretender es que el niño cambie la actitud después del encierro y al final quizá parezca que está más tranquilo, pero posiblemente sea su respuesta para no lo vuelvan a encerrar. Es un estrés tan grande que muchos niños se quedan dormidos luego de llorar durante un largo rato (no hay una verdadera reflexión). Es un castigo que es muy difícil de soportar

“Es necesario que sigamos repensando estas prácticas de la crianza tradicional. Siempre es buen momento para frenar y pensar estos castigos”, concluye la psicóloga.

