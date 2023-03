Este es el nuevo límite de TikTok para los menores de edad

Tiki Tok se ha convertido de una de las aplicaciones favoritas de niños y adolescentes, por lo que cada vez es más común verlos pasar horas consumiendo su contenido o creando sus propios videos. Sin embargo, TikTok decidió tomar cartas en el asunto para regular esta situación.

La aplicación, dedicada a los videos y retos, anunció que implementará una restricción de tiempo a todos los usuarios menores de 18 años, para que usen TikTok durante 60 minutos al día.

Con esta medida buscan facilitar la gestión del tiempo de los niños y jóvenes frente a la pantalla. Sin embargo, por la manera en que funcionaría esta configuración, muchos padres se preguntan si realmente es una medida efectiva o no sirve de mucho.

¿Cómo funciona la restricción de tiempo de TikTok?

Según ha anunciado TikTok, la decisión en cuanto al límite que debía establecerse se tomó a raíz de una consulta hecha a académicos y expertos del Digital Wellness Lab en Boston Children’s Hospital.

Ahora, si se alcanza el límite de 60 minutos, la aplicación les pedirá a los adolescentes que ingresen un código de acceso para continuar usándola, lo que, en palabras de los voceros de TikTok, “les obligará a tomar una decisión activa para extender ese tiempo”.

Si los jóvenes ingresan el pin de acceso y pasan más de 100 minutos en el día, se les pedirá que establezcan un nuevo límite. Por esto, quienes han analizado la medida afirman que más que un control estricto del tiempo es una especie de alarma que avisa cuánto tiempo llevas en la aplicación.

Para los menores de 13 años (a pesar de que esa es la edad mínima para crear una cuenta, TikTok mencionó medida para niños con menos de esa edad), el límite de tiempo de uso también se establecerá en 60 minutos y un padre o tutor tendrá que ingresar un código de acceso para habilitar 30 minutos extra de tiempo de visualización.

Esta medida hará parte del grupo de medidas de controles parentales que ya tiene por defecto TikTok. Estas son otras de las restricciones:

Las cuentas de niños entre 13 y 15 años son privadas por defecto. No se pueden hacer dúos con ellos, enviar mensajes privados ni comentarios de personas que no hagan parte de su lista de amigos, no se pueden descargar sus vídeos y las notificaciones están silenciadas a partir de las 09:00 p.m.

Las cuentas de adolescentes, a partir de 16 años, tienen menos restricciones: pueden hacer dúos, pueden configurar sus vídeos para que otras personas los puedan descargar y las notificaciones push se silencian a partir de las 10:00 p.m.

Está disponible la opción de “Sincronización Familiar” con la que los padres pueden vincular sus propias cuentas a las de sus hijos para controlar de forma remota las configuraciones de privacidad y los contenidos a los que pueden acceder. Esta es la herramienta más recomendada para que los papás podamos estar al tanto de la cuenta de nuestros hijos en tiempo real.