Falcao y su esposa Lorelei, anuncian el nacimiento de su quinta hija ¡Bienvenida!

Luego de un 2022 difícil, con la pérdida de un bebé, hoy Radamel Falcao y su esposa, Lorelei Tarón, viven una gran felicidad al darle la bienvenida a la nueva integrante de su familia, su quinta hija.

La familia del futbolista y la cantante hoy están de celebración con el nacimiento de la hija menor de la pareja y que llegaría a sus vidas como una bebé arcoíris, siendo la alegría tras la dura pérdida de un bebé, por un aborto espontáneo en septiembre del 2022.

Seis meses después de esta triste noticia, Lorelei y Falcao confirmaron que estaban esperando a su quinto bebé, gestación que habían mantenido en secreto por la experiencia previa.

¡Nació la quinta hija de Falcao y su esposa!

“El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es LA FAMILIA. ¡Vamos a ser papás por quinta vez!”, escribieron a través de sus redes sociales al confirmar la llegada de un nuevo integrante, que semanas después se confirmó que sería una niña.

Ahora, este 24 de julio la pareja compartió fotos inéditas de cómo fue el momento del nacimiento de su quinta bebé, a quien llamaron Heaven (que traduce cielo en español), y de cómo han compartido este momento con los demás miembros de su familia.

“𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribieron los felices padres.

En las fotos hemos visto a los hermanitos mayores de Heaven y demás familiares de la pareja, que han compartido en primera fila de la alegría de “El Tigre” y su esposa.