Gal Gadot es una de las actrices y productoras más famosas y exitosas a nivel internacional, especialmente por su icónico papel como la Mujer Maravilla en numerosas producciones del universo cinematográfico de DC Comics.

Además ha hecho parte de películas como Rápidos y Furiosos, Red Notice y Agente Stone, mostrando su versatilidad en películas de acción y suspenso. Estos papeles la han posicionado como una de las actrices más famosas de la actualidad.

El importante anuncio de Gal Gadot que nadie se esperaba

Foto: Gal Gadot sorprendió con importante anuncio desde la clínica, “No fue fácil” Fotografía por: Getty Images

Ahora, Gal Gadot sorprendió a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram con un anuncio que nadie se veía venir: a sus 38 años, dio a luz a su cuarta hija, luego de haber mantenido su gestación en completo secreto.

La actriz israelí compartió una foto desde el hospital en la que se le ve cargando a su bebé, a quien decidieron llamar Ori, por su significado en hebreo: mi luz.

“Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo superamos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud”, escribió la famosa actriz.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios, llenos de cariño para la actriz, pero sobre todo cargados de sorpresa, ya que durante estos 9 meses nadie supo sobre el embarazo de la actriz.

“Definitivamente es la mujer maravilla, hoy nos enteramos de que estaba embarazada y hoy mismo tuvo la bebé 😂❤️😍”, “Todo el mundo sabe que lo único superior a la Wonder Woman (Mujer Maravilla) es la Wonder Mother (Madre Maravilla)”, “¿En qué momento pasó esto?”, “Felicidades Gal, eres toda una Wonder Woman”, son algunas de las reacciones.

Se agranda la familia de Gal Gadot: estos son sus integrantes

“Bienvenida a la casa de las chicas... 👯👯 Papi también es genial”, escribió en el mensaje de bienvenida a Ori, ya que en su casa definitivamente hay un reinado femenino.

La casa de Gal Gadot está llena de mujeres ya que, además de Ori, la actriz es madre de 3 niñas más: Alma, Maya y Daniella. Las pequeñas de 13, 7 y 3 años son fruto de su matrimonio de 16 años con Jaron Varsano.

El empresario por su parte también compartió la foto de su esposa e hija en su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento y admiración por su esposa. “¡Felicidad! Gracias mi hermosa y fuerte leona... Por siempre mi corazón latiendo”.