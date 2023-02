Foto: Sebastián Yepes ya es papá. Así anunció en nacimiento de su primer hijo

La historia de amor de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo ha dado un nuevo paso con la llegada de su primer hijo: Lorenzo.

El cantante Sebastián Yepes y la presentadora Alejandra Tamayo se conocieron en el 2018, unos meses después de que Yepes confirmara su separación con la generadora de contenido Tuti Vargas.

Aunque en un inicio, la pareja fue criticada porque algunos aseguraban que la periodista había sido la causante del divorcio del artista, ella explicó que eso no fue cierto:

“No es verdad que yo fui la causante del divorcio de Sebas, nunca he salido a desmentirlo porque la verdad no me interesa ventilar mi vida privada. Yo a Sebas lo conocí cuando ya se había divorciado, él se divorció a principios del 2018 y yo lo conocí a finales de febrero, principios de marzo”, afirmó en una entrevista.

Sebas Yepes y Alejandra Tamayo ya son papás

En octubre del año pasado, la pareja anunció que se convertirían en padres, expresando toda la felicidad que sentían por conocer pronto a su bebé, acompañado de algunos clips y fotos de lo que fueron los primeros meses del embarazo, que se llevó en secreto.

“Ha sido un tiempo de muchísimo amor, mucha ilusión, mucha incertidumbre, mucha felicidad y muchas maluqueras también. Estamos listos para abrazarte, te hemos soñado tanto y no vemos la hora de compartir nuestra vida junto a ti. En unos años, cuando veas este video, queremos que recuerdes la felicidad que le has traído a todas las personas que amamos. Te amamos Lorenzo, nos cambiaste la vida”, escribió la presentadora.

Ahora, este 9 de febrero, la pareja anunció que su primogénito Lorenzo ya nació. Según una publicación que realizaron en sus redes, la presentadora dio a luz el pasado miércoles 8 de febrero.

Con esta tierna foto, de las manos de los tres, anunciaron la buena noticia.

“Lorenzo en la tierra, y nosotros… en el cielo con este amor 08•02•2023″, escribió Alejandra.

Por su parte, el cantante les dedicó unas emotivas palabras, tanto a su pareja como a su hijo, y expresó la felicidad que siente por haberse convertido en padre por primera vez.

“Amados míos, ustedes. Complejo ser breve en mis palabras, cuando se siente tanto, pero tanto amor. La mujer es el ser más poderoso, expansivo y especial sobre esta tierra; ver a Aleja dar a luz de forma natural, fue el acto de poder humano y divino más increíble que haya visto en mi vida. Y bueno, tener a Lorenzo entre mis brazos es ya para mí, lograr el punto máximo de amor y compasión por alguien más”, afirmó el cantante.

Además, aprovechó la ocasión para hacer una bella reflexión que ha llegado a su vida a raíz de la experiencia de sentir la paternidad.

“Somos un milagro, somos parte de algo que nos acoge de manera sobre natural, a mí me gusta decirle Dios. Soy papá, y ahora entiendo cuando me decían que era lo mejor que podía pasarme. En este hogar, queremos compartir con ustedes este inolvidable momento, gracias a ustedes por ser tan lindos con nosotros. VIVA LA VIDA, SOY PAPÁ”.