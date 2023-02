Fotos: Maite Perroni enseñó su pancita y reveló el sexo de su bebé

Maite Perroni inició el año nuevo muy movido, con grandes noticias. El 2023 tiene grandes cambios en lo personal y lo profesional. Por un lado, se confirmó el reencuentro de RBD, con su gira, y en febrero llega ‘Tríada’, serie de Netflix que protagoniza Perroni, y, por el otro, se estrenará en la maternidad con la llegada de su primer bebé, fruto de su relación con Andrés Tovar.

La actriz de ‘Rebelde’ emocionó a sus seguidores con el anuncio de su embarazo el pasado enero, el día de Reyes, luego de guardar esta noticia y los detalles de su dulce espera en secreto.

Ahora, la futura mamá finalmente mostró su ‘baby bump’ públicamente, por todo lo alto, contando algunos de los detalles de su embarazo y cómo ha llegado esto a su relación.

Maite Perroni posó con su pancita de embarazada

Maite Perroni, a sus 39 años fue seleccionada para ser la portada de la revista ‘Caras’ de México del mes de marzo. Allí presumió su ‘baby bump’ en todo su esplendor, acariciando su pancita.

Un detalle que evidentemente llamó la atención de sus seguidores es que la pancita de Maite Perroni está bastante crecida, lo que dejó ver que el anuncio de su embarazo llegó varios meses después de que ella y su esposo lo supieran, por lo que ya se acercarían a la fase final de la gestación.

Maite Perroni ya estaba embarazada en su boda con Andrés Tovar

En más de una ocasión, a lo largo del 2022, hubo rumores de que Maite ya esperaba su primer bebé. Sin embargo, ella los negó una y otra vez. Ahora, la actriz confesó que en su boda con Andrés Tovar (el 9 de octubre del 2022), ya estaba embarazada.

Según le contó a ‘Caras’, la noticia le llegó en plena preparación para la boda, precisamente, cuando estaba ultimando los detalles de su vestido de novia:

“Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta de que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada’”, relató.

Inicialmente, no creyó en esta posibilidad y lo dejó pasar, pero, al día siguiente su amigo le insistió en que se hiciera una prueba para descartar: el resultado fue positivo, ya tenía 2 semanas de gestación.

De acuerdo con lo que ha contado la actriz, aproximadamente, en este momento se encuentra en su séptimo mes de embarazo.

¡Maite Perroni reveló el sexo de su bebé!

La actriz Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar, también se animaron a revelar en esta entrevista que esperan a una niña, que será “muy amada, consentida, apapachada”.

Hasta el momento, no han elegido el nombre de su primera hija, aunque admitieron que “tenemos algunos pensados” y “vamos a esperar para ver cuál será el oficial”.

Sobre cómo ha vivido estos meses, la actriz aseguró que “casi no tengo ningún síntoma más que sueño máximo, de ahí en fuera todo muy bien”. En cambio, su esposo es quien ha tenido más náuseas, antojos y sueño.

Maite Perroni también abrió su corazón y se sinceró sobre la maternidad. Admitió que, aunque sí tenía el sueño de convertirse en mamá, era un proyecto que aún veía lejano porque le era “muy importante el poder desarrollarme profesionalmente, viajar, tener mi autonomía y mis propias experiencias”.

En ese sentido, considera que esta experiencia le llega en “el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo”.