Julia Roberts reveló su método de crianza y por qué le tocó pausar su carrera

Julia Roberts, una de las actrices más queridas de Hollywood, tiene tres hijos y sabe que ser madre, a veces, puede ser muy agotador, especialmente con los retos que tiene ahora la maternidad y la crianza.

Por esto, la actriz tomó una decisión radical en pro de sus hijos y su crianza, llegando incluso a tomarse una pausa de cerca de 20 años en su carrera en la actuación. Aquí te contamos todo sobre su maternidad.

El estricto método de crianza de Julia Roberts

La actriz Julia Roberts conoció a su esposo, Danny Moder, durante el rodaje de una película en la que ambos trabajaban (Notting Hill). Ahora, la pareja lleva 20 años juntos y han formado un hogar con 3 hijos: los mellizos Phinnaeus y Hazel (de 18 años), y Henry, su hijo menor (de 15).

En una entrevista, la actriz le dijo a Gayle King que aún hoy, dos décadas después de su primera cita, sigue sintiendo mariposas en el estómago cuando piensa en su esposo.

En una conversación con Oprah Winfrey, en la que habló sobre las razones de su alegría y sensación de satisfacción con la vida, la actriz confesó que: “Una gran parte de eso es mi matrimonio. Mi esposo, Danny, me ha iluminado de verdad. Al estar casada, he conocido a gente y he experimentado todas esas pequeñas cosas que han nutrido mi vida, no tanto que la hayan cambiado, sino que la han nutrido de una manera asombrosa”.

Además, en esta charla se reveló por qué pasaron varios años en que no vimos a Julia Roberts en la pantalla. La actriz mencionó que debía tener en cuenta tanto el horario de trabajo de su esposo como el de sus hijos antes de tomar cualquier decisión sobre aceptar un nuevo papel, por lo que decidió centrarse en la crianza de sus hijos y en estar a su lado cuando su padre no estaba.

Sin embargo, admitió que tenía métodos de crianza estrictos e incluso había prohibido a sus tres hijos el uso de las redes sociales y limitaba la cantidad de televisión que veían.

“Trato de mantenerlos alejados de las redes sociales porque realmente no entiendo para qué las necesitan ahora”, dijo la actriz.

También se ha dicho en repetidas entrevistas que Julia es una madre estricta que casi nunca pierde los nervios, pero cree que es importante que los niños conozcan sus límites. “Cuando pasa algo, no los castigo, prefiero tener conversaciones con ellos. Creo que mi cara seria es suficiente castigo”, añadió.

Mantener a sus hijos fuera de los focos y la esfera pública es una de las principales prioridades de Roberts y Moder dentro de su paternidad. Ya que la actriz pasa tanto tiempo en privado con sus hijos, la pareja decidió dejar la ajetreada ciudad de Los Ángeles y trasladarse a San Francisco.

“Ella quería que sus hijos, que crecen tan rápido, tuvieran la experiencia de una ciudad con una energía y un ambiente diferentes. En San Francisco, donde a nadie le importa quién es tu madre, sus pequeños no son hijos de una estrella de cine”, contó a Closer un amigo de la actriz.