Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian, ha sorprendido a sus seguidores por la velocidad en la que transcurre su vida, ya que apenas a sus 25 años es una empresaria multimillonaria, con todo un emporio montado, además de tener un bello hogar con dos hijos.

La modelo y socialité tiene una niña llamada Stormi Webster, de 5 años, y un niño llamado Aire Webster, de 14 meses, con quienes comparte bellos momentos que publica en sus redes sociales, demostrando el cómodo estilo de vida que quiere darles a sus herederos.

Hace unos años, antes de tener a Stormi, Kylie había dicho que se proyectaba teniendo 7 hijos. Pero ¿la empresaria sigue pensando en tener tantos bebés?

Kylie Jenner tendría más hijos en el futuro

Kylie Jenner reveló que quiere más hijos: “No tengo un número en mente” Fotografía por: Instagram

“No tengo un número en mente. Algunas mujeres lo tienen, pero realmente no tengo un plan. Creo que pase lo que pase, está destinado a pasar”, dijo Kylie a Homme Girls en una entrevista esta semana.

Así, la empresaria no se cierra a la posibilidad de cumplir el sueño inicial de tener una familia numerosa, siguiendo el ejemplo de sus hermanas Kim y Kourtney que tienen 3 y 4 hijos respectivamente (además de que Kourtney está buscando un cuarto bebé).

“Es realmente una gran bendición que haya podido vivir y experimentar tanta vida a una edad tan joven. Tengo dos hijos, tengo 25 años. Honestamente. Nunca he sido más feliz. A medida que envejezco, aprecio más mi vida, mi familia, mis amigos y todas estas oportunidades”, aseguró Kylie, como la orgullosa mamá que es.

Incluso, aseguró que la maternidad ha cambiado la forma en que aborda la belleza y cómo se ve a sí misma.

“Oh, ha cambiado tanto. Me ha hecho amarme más a mí misma. Veo mis rasgos en mi hija y mi hijo ahora, pero ya sabes, mi hija se parece a mí. Puedo ver mi belleza en ella, y me ha hecho amarme más a mí misma con seguridad. El concepto de Belleza siempre está cambiando para mí”, concluyó Kylie.

Kylie Jenner estrena nuevo amor

Para sumar a esta ecuación, en los últimos días han crecido los rumores de una relación entre Kylie y el actor Timothée Chalamet, una de las grandes promesas de Hollywood en el momento.

Una fuente cercana a la familia Kardashian Jenner le confirmó a Entertainment Tonight que la dueña de Kylie Cosmetics le está dando una nueva oportunidad al amor con Timothée Chalamet.

Si bien se trataría de una relación “casual” y apenas están saliendo, el informante reveló que Kylie se encuentra “muy emocionada” ya que es algo muy diferente a lo que ha vivido en sus relaciones pasadas.

“Están manteniendo las cosas casuales en este momento. No es serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, señaló.

¿Vendrán bebés Chalamet – Jenner en el futuro de Kylie? Con el tiempo lo sabremos.