Lorelei Tarón, esposa de Falcao, fue criticada por besar a su hijo en la boca

Por estos días Lorelei Tarón y Radamel Falcao se han convertido en tendencia a raíz de una publicación en redes sociales que despertó polémica entre sus seguidores, quienes decidieron exponer su opinión.

En la actualidad, el futbolista colombiano y la cantante argentina forman uno de los matrimonios más estables y duraderos en Latinoamérica, como cabezas de una hermosa familia con 5 hijos: 4 niños y una niña.

Falcao y Lorelei Tarón: así es la crianza de sus hijos

Los seguidores de la pareja están pendientes constantemente de las publicaciones que realizan, especialmente Lorelei, sobre su vida personal y familiar, donde comparten algunos de los bellos momentos como esposos y como padres.

A través de sus redes sociales se puede apreciar que muchas personas están atentas a lo que revelan sobre la crianza de sus hijos, basada especialmente en creencias cristianas. Sin embargo, otros los cuestionan por su decisión de tener tantos niños y constantemente les preguntan sobre sus planes de tener más bebés.

Dentro de estas publicaciones familiares, recientemente hubo un detalle que causó gran revuelo entre los seguidores de Falcao y Lorelei, relacionado con su hijo Jedediah.

Lorelei Tarón es criticada por besar en la boca a su hijo

“Domingo bonito 😍 ❤️”, escribió Lorelei en una publicación reciente en su cuenta de Instagram. Aunque el post luce como una publicación más de la cantante, con contenido similar a lo que normalmente compartiría, sí hubo un detalle que destacó y desató la ola de comentarios negativos.

Dentro del carrusel, el video número 3, Lorelei aparece junto a su hijo Jedediah y mientras se abrazan, ella le da un beso en la boca, a lo que el pequeño responde con varios besos más. La cantante se suma a varios famosos que han compartido que besan en la boca a sus hijos, tema que generalmente genera controversia entre los usuarios de Internet, ya que la mayoría no está de acuerdo.

“Ella besa mucho a los hijos en la boca, no entiendo”, “A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”, “Así sean los hijos, a los niños no se les besa en la boca”, “Muy linda familia, pero eso de darle besos en la boca a los hijos no me parece correcto”, “¿Por qué besas a los niños en la boca? No sabes cuántas bacterias le transmites”, son algunos de los comentarios.

Ni Lorelei ni Radamel Falcao han comentado algo al respecto, buscando defenderse de estos mensajes, sin embargo, muchos de sus seguidores han usado esta plataforma para hablar sobre el tema, afirmando que es una actividad bastante normal y que muchos la ponen en práctica, siendo un mecanismo más de demostrar amor entre seres queridos.