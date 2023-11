Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, nacería esta semana

Daniela Ospina y Gabriel Coronel están a punto de convertirse en padres de su primer hijo juntos, un niño al que llamarán Lorenzo.

La pareja, que se conoció años atrás, anunció su embarazo a principios de este 2023. Desde entonces, han estado compartiendo con sus seguidores la evolución de lo que será el primer hijo para el cantante y el segundo para la empresaria.

Daniela, que ya es madre de Salomé, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez, ha compartido varias fotos y videos de su embarazo en sus redes sociales. En ellos, se le ve muy feliz y emocionada por la llegada de su segundo hijo, el cual, según dijo Coronel, nacería pronto.

Daniela Ospina está a portas de dar a luz. Fotografía por: Instagram @daniela_ospina5

¿Cuándo nacerá el hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

En una dinámica de preguntas y respuestas a través de la cuenta oficial de Instagram de Daniela la pareja dio detalles de la llegada de su bebé al mundo.

“Les tengo una primicia, no sé si me van a autorizar decirlo o no, pero yo lo voy a decir. Esta semana voy a ser papá”, dijo el cantante y actor venezolano muy emocionado.

Asimismo, anunció que ya le ha compuesto una canción a Ospina y que también sus fanáticos deben estar a la espera del lanzamiento de un sencillo para su hijo.

En la misma dinámica, la modelo dejo ver la última ecografía que se hizo. En la imagen se puede ver perfectamente el rostro del bebé.

Daniela Ospina respondió a quienes critican la crianza de sus hijos

En otra dinámica de preguntas y respuesta que llevó a cabo la empresaria en su cuenta oficial de Instagram, llegó un cuestionamiento que la dejó un poco fuera de base y con el cual, se pudo haber molestado un poco.

Resulta, que una usuaria le dejó en la caja la siguiente cuestión: “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en el ejemplo para tu hija?”. Lo anterior, porque su primogénita, Salomé, es hija del futbolista James Rodríguez. En cambio, su segundo hijo tiene como padre al artista Gabriel Coronel, su actual pareja.

Ante lo dicho, Daniela respondió con contundencia con una imagen de su hija mayor mirando desconcertada la opinión de quien le comentó.

También escribió: “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en las redes ‘porque son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto”.

“Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, el tiempo y dedicación. Y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado”, finalizó.