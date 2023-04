Los 10 mandamientos para educar a tus hijos según Harvard

Enséñale la importancia del respeto: tanto dar como recibir, entender que el respeto es la base de las relaciones sanas es fundamental. Si tu hijo comprende que el respeto es un valor no negociable en la vida, respetará a los demás, a sí mismo y exigirá que las personas en su entorno también lo respeten.

Educa al hijo que tienes, no el que “desearías” tener: como papás debemos hacernos a la idea de que educar no es intentar cambiar nada de nuestros hijos. Respeta la manera de ser de tu hijo, sus gustos, fortalezas y retos. Puedes explicarle lo que se espera de él y cómo comportarse, más no exigirle un cambio de su ser.