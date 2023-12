El exceso de regalos en Navidad podría volver egocéntricos y tiranos a los niños

Para conservar el regalo: Los padres deben fomentar el cuidado y buen manejo de las cosas que reciben: " Las cosas cuestan, no sólo por la inversión de dinero, sino por las buenas intenciones de quien lo dio. Por esta razón, deben cuidarse y valorarse”. Los niños deben estar atentos a mantener y conservar sus regalos para que los puedan disfrutar por más tiempo.

Para dar regalos: Los padres no solamente deben enfocarse en darle regalos a sus hijos, también deben moldear y enseñar la reciprocidad. Los niños deben aprender a dar y no solo a recibir. Cuando aprenden a dar un regalo a sus seres queridos como una carta, un dibujo o una flor, les estamos reforzando el mensaje de que los regalos no deben tener un costo económico, sino que hay cosas simbólicas que ayudan a expresar nuestras emociones. Esto además incentiva las actividades manuales y la creatividad en los niños enfocándolos en tener detalles que pueden ser realizados por ellos sin necesidad de ver como única salida la actividad de comprar.