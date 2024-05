¿Puede salir una prueba de embarazo negativa y estar embarazada?

Hiciste la prueba muy pronto: Si haces la prueba antes de la fecha en que debería llegar tu periodo, puede que la hormona del embarazo aún no esté en cantidad suficiente para ser detectada. Esto es porque la hormona del embarazo, llamada gonadotropina coriónica humana (hCG), se produce después de que el óvulo fertilizado se implanta en el útero, lo cual sucede aproximadamente 6 a 12 días después de la concepción. Si haces la prueba antes de este tiempo, es posible que la hCG aún no se haya producido o que sus niveles sean demasiado bajos para ser detectados por la prueba.

La prueba no es muy sensible: No todas las pruebas de embarazo son igual de sensibles. Algunas pueden detectar cantidades más pequeñas de la hormona del embarazo que otras. Por lo tanto, si usas una prueba de embarazo que no es muy sensible, es posible que no detecte la hCG, incluso si estás embarazada.