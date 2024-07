Reconocida presentadora de Caracol acaba de anunciar su embarazo: ya tiene 4 meses

Noticias Caracol, reconocido como uno de los noticieros más importantes de Colombia y Latinoamérica, ofrece una cobertura completa de los acontecimientos actuales a nivel nacional e internacional.

Con más de 50 años de trayectoria, se ha ganado la confianza de la audiencia gracias a su compromiso con la verdad y la veracidad de la información. Su equipo de periodistas profesionales trabaja incansablemente para brindar noticias de última hora, análisis e informes en vivo desde el lugar de los hechos.

Una de las anteriores hace poco, dejó impactados a sus seguidores al anunciar que sería mamá, que ya tiene 4 meses y que, además, tiene listo el nombre de su hijo. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos de Colombia. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Andreina Solórzano está embarazada

Andreina, la presentadora de Noticias Caracol, anunció con alegría la llegada de un nuevo miembro a su familia: ¡está embarazada de un varoncito! La presentadora ya tiene cuatro meses de gestación.

Lee también: Andrés Montoya, presentador de Caracol, se destapó sobre su vida amorosa

Solórzano sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir la noticia de su embarazo junto a su esposo. La publicación, llena de amor y alegría, se llenó rápidamente de felicitaciones y buenos deseos para la pareja y su futuro hijo.

“Tengo ya casi 4 meses llorando a diario de alegría... Después de varios años anhelándote, finalmente está aquí mi pedacito de cielo, de amor y de vida. Era a tu tiempo y al tiempo de Dios, lo sé mi amor. Hoy mi corazón está repleto de sentimientos de gratitud e ilusión por lo que viene”, comenzó escribiendo.

“Tu papá y yo hablamos de ti y te soñamos, a diario. También les hablamos a tus hermanitos de otra especie, para que también ellos se preparen para tu llegada. Me has copado de sensaciones intensas, no has llegado y ya mis prioridades cambiaron y veo la vida distinta”, añadió.

Puedes leer: 5 películas clásicas que debes ver con tus hijos

“¡Bienvenido Leo!”, finalizó Andreina confirmando que su pequeño sería un niño y que ese sería su nombre.

La cigüeña está a punto de llegar para Andreina Solórzano y su pareja, el empresario venezolano Jesús Márquez Presilla. Se espera que la presentadora dé a luz a su bebé en diciembre, fruto de un amor que nació por casualidad en el Carnaval de Barranquilla en 2018.