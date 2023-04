“Tenía poca probabilidad de sobrevivir al parto”: Marcela García sobre su embarazo

El pasado 9 de abril, Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se convertirá en madre en los próximos meses. Con un tierno video de las reacciones de su esposo, familiares y amigos, Marcela celebró esta alegría para su familia.

La publicación fue acompañada de un extenso mensaje hablando de lo fueron esas primeras 17 semanas de un proceso que ha transformado su vida para siempre: “Algunas veces tuve la duda de si estábamos solos, o de si había algo más grande y poderoso allá arriba. Hoy en día, lo tengo absolutamente claro: existe Dios, existen los milagros, existe el poder de la Fe y existe quién hace de lo imposible, lo posible.”. Sin embargo, en el momento no dio más detalles al respecto.

En el post la modelo dejó entrever que este embarazo ha estado lleno de experiencias retadoras para la pareja: “Han sido 17 semanas de felicidad, de amor desbordado, de alegría compartida, pero también de estadísticas, de términos médicos que jamás habíamos escuchado, de probabilidades en contra, de exámenes y más exámenes, de resultados positivos que nos llevaban al desconsuelo, de teorías, y de mucha, mucha incertidumbre”.

Además, estando ya en embarazo, Marcela y su familia pasaron un duro momento por la muerte de su abuela materna, Kika, a quien -como contó- le hizo un pedido especial, un milagro, que se cumplió finalmente.

El difícil diagnóstico que vivió Marcela García en su embarazo

“Hoy puedo dar testimonio de que a veces cuando creemos que todo está escrito, nos damos cuenta de que la última palabra la tiene Dios, y que cuando más miedo tenemos, entra Él para decirnos que no hay nada que temer, porque Él está en control. Todavía no podemos creer que finalmente esta noche podemos darles la noticia que nos tiene el corazón lleno desde que comenzó este año: mi gente linda, ¡VAMOS A SER PAPÁS! Pd: Gracias Kika por llevarte hasta el Cielo nuestro mensaje, yo sé que fuiste tú”.

Luego de publicar varios videos de las reacciones de sus seres queridos ante la noticia, Marcela reveló que contaría en un episodio de su podcast, “La joya de la Corona”, sobre el fuerte testimonio en torno a su embarazo.

Este jueves la también creadora de contenido publicó finalmente el video donde contó todo lo que vivieron tras enterarse de que su bebé podría tener un grave problema de salud, pasando por momentos angustiantes y llenos de incertidumbre, pero donde siempre hubo fe.

Marcela contó que decidió realizarle un examen genético que permitía saber el sexo del bebé y toda una serie de detalles sobre la salud de su bebé. Sin embargo, explica ella que nunca imaginó que en ese resultado, proveniente de un país extranjero, podía llegar un mal pronóstico para su bebé.

Momentos antes de entrar a conocer los resultados, ya que Marcela solo iba preparada para conocer el sexo, cuenta que iba mentalizada en que ojalá no fuera un niño porque sentía que no sabría cómo hacerlo y preferiría que fuera una niña. Preferencia que rápidamente cambiaría.

Una de las primeras cosas que le reveló el doctor sobre este examen es que arrojó un trastorno genético llamado Síndrome de Turner. Marcela corrió al baño y buscó en Google, enterándose de que es una condición que afecta a las niñas.

Al regresar al cubículo, rezando porque fuera un varón, el doctor le dijo “Sí, es una nena”. Allí, el mundo “pareció caerse encima” e iniciaron como familia una batalla de fortaleza y fe, con muchos más exámenes por la presencia de este síndrome y de problemas en el corazón de la bebé.

Adicionalmente, dentro de lo que Marcela había investigado (que luego los doctores le confirmaron), “solamente tenía el 1% de probabilidades de sobrevivir al parto”.

El milagro de vida de la bebé de Marcela García

Marcela contó que, más allá de los resultados, los especialistas que la han acompañado no estaban del todo seguros con lo que mostraban y era necesario hacer más exámenes y laboratorios para ver con precisión lo que sucedía, pues podría tratarse de un error.

Ante estos días de incertidumbre, Marcela decidió ir a visitar a su abuela Kika, “ella es una santa para mí”, dijo la exreina. Sabiendo que era probable que fuera de los últimos momentos que pasaría con ella, le contó que estaba embarazada y que le tendría que encargar un pedido especial, que fuese intermediaria ante Dios.

“Kika, si me estás escuchando, yo necesito que me hagas un milagro, yo no sé si me lo merezca, pero tú intercede y ahora que te vas para el cielo habla con Dios y dile que yo quiero que ella esté bien, que no tenga nada y que pueda vivir”, contó.

Luego de varias pruebas y resultados en contra, le realizaron una amniocentesis, una prueba compleja que se hace durante el embarazo para diagnosticar ciertos trastornos genéticos, defectos congénitos y otros problemas de salud en un feto, sacando líquido amniótico del vientre. Tras este examen, su abuela murió.

Para conocer el resultado debían esperar 10 días. Marcela cuenta cómo vivió el tiempo de espera el día que llegaba el resultado. “Me encerré en el cuarto con Sergio, teníamos cada uno el celular en la mano y el corazón en la otra”, explicó.

Entre lágrimas cuenta que su ginecólogo le dijo: “Esto es como Santo Tomás... FEMENINO NORMAL”. Al salir del cuarto, la felicidad era evidente, nada podía opacar la emoción: “Mami, Kika nos hizo el milagro. ¡La nena está bien!”, manifestó.