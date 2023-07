¡Violeta Bergonzi de ‘Buen Día Colombia’ está embarazada! Así dio la noticia

Muy buenos días fue uno de los programas matutinos más queridos por los colombianos, con más de 16 años de emisión, por el canal RCN. Sin embargo, luego de que el programa se acabara en 2018, el canal tomó la decisión de dar paso a una nueva producción.

Es así como desde el 2021 las mañanas colombianas sintonizan con Buen día Colombia, junto a presentadores como Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Violeta Bergonzi, logrando ganarse el corazón de los televidentes.

Violeta Bergonzi anunció que está embarazada

Recordamos a Violeta Bergonzi en su primer embarazo, ahora que anunció que está esperando a su segundo bebé. Fotografía por: Instagram

Hoy el programa se convirtió en tendencia en redes sociales por el emotivo momento que protagonizó Violeta Bergonzi, al anunciarles a sus compañeros de set que está esperando a su segundo bebé.

Violeta hizo que Ana Karina Soto, Andrés López, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y la chef del programa Luz Dary Cogollo, se ubicaran frente a las cámaras para darles la inesperada noticia, con la ayuda de su hija, Alicia.

Los camarógrafos se unieron a la sorpresa al enfocar a su hija, que entró al set con globos y un particular mensaje en su camiseta: “Seré la hermana mayor y ustedes, tíos”. Aunque la idea era que la niña entrara caminando, luciendo el mensaje, Violeta tuvo que llevarla en brazos, ya que se intimidó por las cámaras.

La primera en reaccionar ante la noticia fue Ana Karina Soto, sin poder ocultar la felicidad por su compañera, corriendo a abrazar a Bergonzi por su embarazo: “¡Está embarazada… Ahí dice: ‘Seré la hermana mayor y ustedes serán tíos’!”, les gritó Ana Karina a sus demás compañeros.

Violeta quiso dar la noticia de su embarazo el día en que cumple 12 semanas de gestación, agregando que hace muy poco se enteró.

“Muchas gracias por este espacio para poderles compartir esta noticia, tenía mucha emoción de poderles contar… Tenía mucha ilusión de poderle dar un hermanito a Alicia. No son más, no se vayan a asustar, solo quiero 2 bendiciones… Quiero que Alicia pueda compartir su vida al lado de alguien que sea su cómplice, de su amigo, como lo es mi hermana para mí. Y todos los que tienen hermanos me entenderán”, concluyó.

Posteriormente, en sus redes sociales Violeta compartió un tierno clip de cómo fue el momento en que le dio la noticia a su esposo y la alegría que ha representado esta bendición para su familia.

“Con todo el amor les comparto esta hermosa noticia que hoy llena nuestras vidas de felicidad! Gracias Señor por darnos el privilegio de ser papás por segunda vez. Vamos a dar lo mejor de nosotros @hernandoluque para recibir a nuestro bebé y darle una vida colmada de amor”, escribió Violeta.

Por ahora se desconoce el género del bebé que viene en camino, por lo que tanto los presentadores como sus seguidores han deseado a la presentadora y su familia que el bebé llegue con buena salud y pueda crecer en un entorno lleno de amor y alegría, como su hermanita Alicia.