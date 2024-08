‘Mujeres al volante’, una nueva iniciativa que llega a Colombia

De acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera “Colfecar”, solo el 38% de los puestos de liderazgo en el sector del transporte están representados por mujeres, sin embargo, DHL Supply Chain está impulsando una mayor inclusión en el sector logístico del país.

En Colombia, el 3er país de Latinoamérica en implementar el Programa Mujeres al Volante, la inspiración tiene nombre, Natalia Noguera, quien es una de las conductoras “conducir un mini tráiler y hacer entregas, me llena de orgullo y puedo impulsar a otras mujeres a incursionar en esta profesión. Me siento feliz de ser parte de DHL Supply Chain, ser una de las pioneras del programa “Mujeres al volante” en Colombia, conducir un vehículo eléctrico y apoyar la inclusión de la mujer en esta industria”. En Brasil, en donde fue lanzado por primera vez el piloto, esta iniciativa ha rendido frutos con un crecimiento en la participación de conductoras del 50% vs el año anterior.

Y Natalia, es parte de esta transformación; hoy en día el 50% del equipo de transporte de la compañía en Colombia, así como el 50% del Comité Directivo de DHL Supply Chain en el país también está conformado con mujeres que contribuyen a la visión y fortalecimiento de una cultura diversa que busca brindar espacios seguros para que las personas genuinamente muestren quienes son, con el objetivo de contar con el talento correcto en la posición correcta.

Debido a que algunas de las mujeres conductoras son madres cabeza de hogar, el programa se diseñó para ser flexible y así garantizar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Adicionalmente se brindan cursos, capacitaciones y talleres en plataformas virtuales. El objetivo es lograr que las conductoras avancen en sus objetivos profesionales y en un futuro se logre ampliar la base de colaboradoras en la industria.

De acuerdo con Marcelo Cárdenas, Director de Transporte para Colombia en DHL Supply Chain, en 2022 iniciaron con el programa piloto y rápidamente confirmaron que esta apuesta debería ir más allá. “Como líderes en la industria tenemos un gran compromiso hacia nuestra comunidad para promover la inclusión, y a través de “Mujeres al Volante”, queremos que más mujeres participen y buscamos también darles las herramientas para que continúen con su desarrollo profesional y personal, en definitiva, es una iniciativa que nos emociona por la diferencia que marca en el sector”.