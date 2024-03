¿Orinar en la ducha para salvar el planeta? Esto es una realidad

Para nadie es un secreto que el planeta está pasando una verdadera crisis debido al cambio climático. Por esto, muchos países del mundo se han unido para combatir los efectos negativos y solicitan la colaboración de todas las personas para revertir lo que podría convertirse en un daño irreversible para el planeta en un futuro.

Es por esta razón que una práctica que, para muchos, podría parecer desagradable o poco higiénica, podría contribuir considerablemente al planeta. Se trata de orinar en la ducha, algo que puede ser más común de lo que se imagina y que podría traer consigo grandes beneficios, especialmente en el ahorro del agua.

Orinar en la ducha podría salvar el planeta debido al enorme ahorro de agua Fotografía por: Pexels

El impacto de orinar en la ducha

Esto dicen expertos Hace algún tiempo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente confirmó que un adulto promedio podría ir baño entre seis y ocho veces al día, lo que equivale a un gasto aproximado de 49 litros de agua cada 24 horas. Esta cifra es considerable, teniendo en cuenta que anualmente podría significar casi 17 mil litros de agua que se van por el inodoro.

Para ejemplificar un poco más el enorme gasto de agua gasta una persona al año, una piscina de cuatro metros de ancho por seis de largo, con 3 metros de profundidad, necesita de aproximadamente 17 mil litros de agua.

Es importante aclarar que la recomendación de las autoridades no es utilizar la ducha como un inodoro, ya que esto podría ocasionar otros inconvenientes. Sin embargo, si una sola persona realiza esta práctica al menos una vez al día, podría ahorrar hasta 4.000 litros de agua en un año.

Go with the flow, que significa sigue la corriente, fue una iniciativa realizada por dos estudiantes de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Su objetivo era comprobar cuánta agua se podría ahorrar si los alumnos orinaban en la ducha por las mañanas en lugar de utilizar el inodoro. Este pequeño cambio en sus rutinas permitió ahorrar cada año la cantidad de agua suficiente como para llenar 26 piscinas olímpicas.

Entre las otras ventajas que tiene orinar en la ducha, también se puede destacar el ahorro de papel de baño, la menor suciedad en el inodoro y la ayuda en la prevención de posibles infecciones, ya que se pueden lavar los genitales casi de inmediato. ¿Estarías dispuesto a hacerlo por el planeta?